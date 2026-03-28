Ιτούδης πριν τα ματς με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό: «Η διοίκηση κάνει τα πάντα για εμάς - Έχουμε μπροστά μας σημαντικά παιχνίδια»

Ο Δημήτρης Ιτούδης έβγαλε το... καπέλο στη διοίκηση της Χάποελ Τελ Αβίβ και στάθηκε στο δύσκολο πρόγραμμα που ακολουθεί για την ομάδα του, συμπεριλαμβανομένων των αναμετρήσεων με τον Παναθηναϊκό Aktor (2/4) και τον Ολυμπιακό (9/4).

Αναλυτικά όσα είπε ο έμπειρος προπονητής:

«Τίποτα στη ζωή δεν είναι εύκολο. Ως επικεφαλής αυτής της ομάδας από προπονητικής πλευράς, μπορώ να πω ότι έχουμε μία διοίκηση που μπορεί να στηρίξει αυτές τις προκλήσεις, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Η διοίκηση κάνει τα πάντα για να νιώθουν οι παίκτες άνετα σε κάθε επίπεδο. Έχουμε σχεδόν τα πάντα που χρειαζόμαστε για να αποδώσουμε.

Είμαστε μία νέα ομάδα, αλλά μέσα στη σεζόν κάναμε αισθητή την παρουσία μας με τις εμφανίσεις και τα αποτελέσματά μας. Έχουμε μείνει στη διεκδίκηση για θέσεις στα play-in ή στα playoffs. Φυσικά, δύο αρνητικά αποτελέσματα εδώ στην Ισπανία μας πλήγωσαν. Δεν γνωρίζω ακριβώς τη βαθμολογία, αλλά είμαστε κοντά σε πολλές άλλες ομάδες.

Έχουμε μπροστά μας σημαντικά παιχνίδια και δεν θα είναι εύκολο, γιατί πολλές ομάδες βρίσκονται κοντά μας και παλεύουν για τους ίδιους στόχους. Κάθε μακροπρόθεσμο πρότζεκτ εδώ είναι σχεδιασμένο για να φέρει αποτελέσματα.

Μπορώ επίσης να πω ότι δεν έχουμε τον ίδιο αγωνιστικό ρυθμό όπως πριν, αφού δεν παίζουμε αγώνες στο εγχώριο πρωτάθλημα. Αυτό μας δίνει περισσότερο χρόνο για ξεκούραση και προετοιμασία — αλλά μας βοηθάει; Δεν ξέρω, τα αποτελέσματα θα δείξουν. Προφανώς, αυτή τη φορά δεν μας βοήθησε, ειδικά από τη στιγμή που δεν κατάφερα να πάρω από τους παίκτες την αντίδραση που συνήθως έχουν.

Με όλο τον σεβασμό προς τη Μπασκόνια, που είναι μια πολύ καλή ομάδα με ποιότητες που δεν καταφέραμε να περιορίσουμε, εμείς δεν είμαστε ομάδα που πρέπει να δέχεται τόσους πολλούς πόντους».