Ιτούδης: «Αναλαμβάνω την ευθύνη για την ήττα στη Βιτόρια»

Ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε για την ήττα της Χάποελ Τελ Αβίβ στην έδρα της Μπασκόνια και ανέλαβε την ευθύνη για την εικόνα της ομάδας του.

Ο Έλληνας προπονητής μιλώντας για το ματς με τους Βάσκους ανέφερε: «Συγχαρητήρια στη Μπασκόνια. Ξεκίνησαν πολύ δυνατά το παιχνίδι και το τελείωσαν επίσης δυνατά και στις δύο πλευρές του παρκέ. Για εμάς αυτό είναι ένα αρνητικό αποτέλεσμα και αναλαμβάνω την ευθύνη. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν κατάφερα να πείσω τους παίκτες για τη σημασία του αγώνα, ειδικά σε ό,τι αφορά την άμυνα και την ενέργεια.

Μιλήσαμε πολύ για αυτά στο ημίχρονο, αλλά τα 11 λάθη στο δεύτερο μέρος και τα 16 συνολικά δεν μας επέτρεψαν να πάρουμε τις κατοχές που χρειαζόμασταν για να επιστρέψουμε στο παιχνίδι. Η αμυντική προσπάθεια και η μαχητικότητα συνήθως καθορίζουν την έκβαση τέτοιων σημαντικών αγώνων και σήμερα αυτό δεν ήταν με το μέρος μας», ενώ αναφορικά για το γεγονός ότι το παιχνίδι έγινε χωρίς κόσμο στις εξέδρες είπε:

«Είναι κακό για το άθλημα που δεν υπήρχαν φίλαθλοι. Είμαι υπέρ του να υπάρχουν φίλαθλοι στις εξέδρες, αλλά δεν είναι δική μου απόφαση. Δεν ξέρω αν μας επηρέασε. Δυστυχώς, έχουμε παίξει αρκετά παιχνίδια χωρίς κόσμο — εκτός έδρας με τη Βαλένθια, με τη Ρεάλ και άλλα. Το παιχνίδι χρειάζεται τον κόσμο».

Επιπλέον, σε ό,τι έχει να κάνει με τον τραυματισμό του Βασίλιε Μίσιτς μέσα στο παιχνίδι, ο Ιτούδης δήλωσε: «Είχαμε την ευκαιρία να επιστρέψουμε, αλλά δεν τα καταφέραμε. Σίγουρα μας έλειψε πολύ ο Βασίλιε — χρειάστηκε ράμματα λόγω αιμορραγίας. Συνέβη κάτι και έμπαινε και έβγαινε συνεχώς από το ροτέισον, οπότε δεν ξέραμε αν θα συνεχίσει, και αυτό μας επηρέασε επίσης. Δεν είναι δικαιολογία, απλά τα γεγονότα».