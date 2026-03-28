Το σερβικό ντέρμπι ξεκίνησε νωρίς για τον Κάρλικ Τζόουνς: «Να κόψουμε στον Αστέρα τα πλέι οφ»!

Ο σερβικός «εμφύλιος» ξεκίνησε νωρίς, με τον Κάρλικ Τζόουνς να αναφέρει μετά το ματς της Παρτιζάν κόντρα στη Βαλένθια πως θέλει να κόψει τα πλέι οφ από τον Ερυθρό Αστέρα!

Υπενθυμίζουμε πως οι δύο ομάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες στην 35η αγωνιστική της Euroleague, με τον Αστέρα να «καίγεται» για τη νίκη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Meridian Sport»:

«Έχουμε πολύ κίνητρο επειδή χάσαμε το τελευταίο ντέρμπι εναντίον τους (σ.σ. Ερυθρός Αστέρας) και επειδή είναι μια άλλη ομάδα που πραγματικά χρειάζεται μια νίκη εναντίον μας, θα θέλαμε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο να τους εμποδίσουμε να προχωρήσουν.

Έτσι πρέπει να προσεγγίσουμε το παιχνίδι με μεγάλη ενέργεια και ενότητα για να προσπαθήσουμε να πάρουμε τη νίκη. Πείτε μας ό,τι θέλετε, αλλά είμαστε εδώ για να ανταγωνιστούμε και δεν θα το κάνουμε εύκολο για κανέναν. Προσωπικά, είμαι περήφανος που νικώ ομάδες που χρειάζονται νίκες αυτή τη στιγμή, επειδή η δουλειά μας είναι να βγαίνουμε έξω και να παίζουμε το παιχνίδι που όλοι αγαπάμε».

Όσο για εκείνο το σουτ, ήμουν εκατό τοις εκατό σίγουρος ότι θα πήγαινε στο διχτάκι, επειδή ζω για αυτές τις στιγμές και πάντα έχω αυτοπεποίθηση, ακόμα και μετά από άστοχες προσπάθειες. Όταν παρακολουθούσα την μπάλα, ένιωθα ότι περνούσε από το καλάθι.

Όσο για την παραμονή εδώ, ελπίζω να έχω σύντομα μια σαφή απάντηση γιατί πραγματικά λατρεύω να βρίσκομαι στην Παρτιζάν και είναι κάτι που πραγματικά απολαμβάνω. Από την άλλη πλευρά, για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι πολύ συγκεντρωμένος στις ομάδες του Final Four, επειδή επικεντρώνομαι και αγαπώ κυρίως τη δική μου ομάδα. Γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο για μένα που δεν καταφέραμε να φτάσουμε σε αυτό το στάδιο».