Τα αποτελέσματα του NBA: Νίκες για τα φαβορί - Ασταμάτητοι οι Λέικερς

Οι Μπόστον Σέλτικς και οι Ντένβερ Νάγκετς αγχώθηκαν κόντρα σε Ατλάντα Χοκς και Γιούτα Τζαζ αντίστοιχα, ενώ οι Λέικερς έδωσαν συνέχεια στο νικηφόρο σερί τους λυγίζοντας τους Μπρούκλιν Νετς.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Ιντιάνα Πέισερς - Λος Άντζελες Κλίπερς: 113-114
Μπόστον Σέλτικς - Ατλάντα Χοκς: 109-102
Κλίβελαντ Καβαλίερς - Μαϊάμι Χιτ: 149-128
Μέμφις Γκρίζλις - Χιούστον Ρόκετς: 109-119
Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Σικάγο Μπουλς: 131-113
Τορόντο Ράπτορς - Νιου Ορλίνς Πέλικανς: 119-106
Ντένβερ Νάγκετς - Γιούτα Τζαζ: 135-129
Γκόλντεν Στέιτ Oυόριορς - Ουάσινγκτον Oυίζαρντς: 131-126
Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς - Ντάλας Μάβερικς: 93-100
Λος Άντζελες Λέικερς - Μπρούκλιν Νετς: 116-99