Οι Νάγκετς γλίτωσαν το κάζο με ανατροπή

Οι Ντένβερ Νάγκετς έπαιξαν με την «φωτιά» απέναντι στους Γιούτα Τζαζ, όμως σοβαρεύτηκαν στην τέταρτη περίοδο και πήραν τη νίκη με 135-129.

Οι «Σβώλοι» παρουσίασαν κακό πρόσωπο στην μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης και βρέθηκαν να χάνουν με 98-105 στην λήξη της τρίτης περιόδου, όμως σε εκείνο το σημείο αφυπνίστηκαν.

Έτσι, στο τέταρτο δωδεκάλεπτο έτρεξαν επί μέρους 37-24, για να φτάσουν στην ανατροπή και να πανηγυρίσουν μια σημαντική νίκη στην προσπάθεια να «σφραγίσουν» την είσοδο στα playoffs.

Ο Νίκολα Γιόκιτς με 33 πόντους, 15 ριμπάουντ και 12 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Ντένβερ Νάγκετς, με τον Κάιλ Φιλιπόφσκι να ξεχωρίζει για τους Τζαζ, με 25 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης