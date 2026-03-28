Έφυγαν με διπλό για playoffs από το Μέμφις οι Ρόκετς

Οι Χιούστον Ρόκετς άλωσαν την έδρα των Μέμφις Γκρίζλις με 109-119 και πλέον είναι έτοιμοι να κλειδώσουν την παρουσία τους στα playoffs.

Οι Ρόκετς είχαν από την αρχή τον έλεγχο της αναμέτρησης και με εξαίρεση ένα κακό διάστημα στο τρίτο δωδεκάλεπτο, δεν επέτρεψαν στους Γκρίζλις να φανούν απειλητικοί.

Με αυτή τη νίκη οι Ρόκετς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 44-29 και αύξησαν την απόσταση από τους Σανς στις τέσσερις νίκες, έχοντας πλέον σαφές πλεονέκτημα για την είσοδο στα playoffs.

Κέβιν Ντουράντ με 25 πόντους, 6 ριμπάουντ και 10 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Χιούστον Ρόκετς, με τον Ολιβιέ-Μαξένς Πρόσπερ να ξεχωρίζει για τους Γκρίζλις με 31 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

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