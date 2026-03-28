Οι Σέλτικς λύγισαν τους Χοκς με ανατροπή

Οι Βοστωνέζοι δυσκολεύτηκαν αρκετά απέναντι στην Ατλάντα, κάνοντας ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο για να πανηγυρίσουν τη νίκη με 109-102.

Οι Χοκς ήταν αυτοί που μπήκαν καλύτερα στην αναμέτρηση και προηγήθηκαν με 26-29 στην λήξη του πρώτου δωδεκάλεπτο, ενώ έκλεισαν το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα πέντε πόντων (55-60).

Στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο οι Σέλτικς βγήκαν μεταμορφωμένοι και με επί μέρους 32-22 στο τρίτο δωδεκάλεπτο, έκαναν την ανατροπή και πήραν τα ηνία της αναμέτρησης (87-82).

Οι «Κέλτες» στην τέταρτη περίοδο έλεγξαν τον ρυθμό του αγώνα, απορρόφησαν την πίεση των Χοκς και πανηγύρισαν μια σημαντική νίκη στην προσπάθεια να διατηρηθούν στην 2η θέση της Ανατολής.

Ο Πέιτον Πρίτσαρντ με 36 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Μπόστον Σέλτικς, με τον Τζέιλεν Τζόνσον να ξεχωρίζει για τους Χοκς έχοντας 29 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

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