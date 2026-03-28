Ναν για το ματς με τον Ολυμπιακό: «Είναι ένα παιχνίδι-δήλωση»

Ο Κέντρικ Ναν μίλησε για το επερχόμενο ντέρμπι «αιωνίων», τονίζοντας ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού θέλουν να κάνουν μια... δήλωση με την εμφάνισή τους κόντρα στον Ολυμπιακό

Αναλυτικά όσα είπε στο Amerikanos24:

Για το τι έχει αλλάξει σε αυτά τα τελευταία παιχνίδια:

«Είμαστε απλά συγκεντρωμένοι. Είδαμε που βρισκόμαστε στην βαθμολογία και δεν είμαστε χαρούμενοι για αυτό. Θέλουμε να αποδείξουμε τους εαυτούς μας. Θα έπρεπε να είμαστε στην κορυφή της διοργάνωσης. Αυτός είναι ο στόχος μας».

Για το τι θεωρεί σημαντικό ο ίδιος αυτή τη στιγμή: «Πρέπει να φτάσουμε στα playoff. Πρέπει να δώσουμε στους εαυτούς μας την καλύτερη πιθανή κατάταξη για να ολοκληρώσουμε την κανονική περίοδο. Πρέπει να κυριαρχήσουμε στα playoff και να πάμε να κατακτήσουμε το τρόπαιο, αυτός είναι ο στόχος. Αυτό είναι το κίνητρο μας αυτή τη στιγμή. Όλοι είναι στγκεντρωμένοι. Το βλέπουμε ένα παιχνίδι τη φορά, αλλά όπως μπορείς να δεις η αίσθηση επείγοντος είναι μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή».

Για τη βαθμολογία και το επερχόμενο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό: «Για να είμαι ειλικρινής δεν κοιτάω την βαθμολογία. Το μόνο που βλέπω είναι το ρεκόρ και τη διαφορά στη βαθμολογία για να δω πόσο κοντά είναι κάποιες ομάδες στην πρώτη τετράδα. Ίσως είμαστε τρία παιχνίδια μακριά, ίσως δυο τώρα, δεν ξέρω, δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα, αλλά τη Δευτέρα μας περιμένει ένα μεγάλο παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι-δήλωση.

Είναι πάντα ένα παιχνίδι δήλωση. Για να δείξουμε το physicality, την παρουσία μας απέναντι στον Ολυμπιακό, είτε αυτό είναι στο ελληνικό πρωτάθλημα είτε στη Euroleague. Είναι πάντα μεγάλο παιχνίδι, ένα τέτοιο θα είναι και τη Δευτέρα. Έχουμε το momentum αυτή τη στιγμή, οπότε ανυπομονούμε για αυτό. Ξέρω ότι η ενέργεια θα είναι υπέροχη και θα πάρουμε τη νίκη».

Για το πώς αισθάνεται ο ίδιος αυτή τη στιγμή: «Νιώθω υπέροχα. Αυτό είναι το σημείο της σεζόν που είμαι στα καλύτερα μου. Προετοιμαζόμουν για αυτό. Είναι τέλος Μαρτίου αυτή τη στιγμή. Είναι η prime time για εμένα. Νιώθω υπέροχα».