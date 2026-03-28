Τα highlights από τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μονακό (vid)

Ο Παναθηναϊκός έκαμψε την αντίσταση της Μονακό στο ΟΑΚΑ (107-97), φτάνοντας τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες στην Ευρωλίγκα.

Ο Κέντρικ Ναν ήταν και πάλι απολαυστικός και ενορχηστρωτής της επίθεσης, κυρίως στο δεύτερο εντυπωσιακό δεύτερο δεκάλεπτο των «πράσινων», διάστημα κατά το οποίο ο Παναθηναϊκός πήρε βοήθειες από τα 6,75 και από τον Μάριους Γκριγκόνις.

Εκτός του Ναν, με διψήφιο αριθμό πόντων τελείωσαν τον αγώνα και οι Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις (12π.), Τι Τζέι Σορτς (12π.), Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (11π.) και Κώστας Σλούκας (10π., 7ασ.). Άγγιξε το νταμπλ νταμλ ο Ματίας Λεσόρ με 9 πόντους και 8 ριμπάουντ.

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