Η αποθέωση Ναν και Λεσόρ στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού (vid)

Οι δύο παίκτες πρωταγωνίστησαν στη νίκη του Παναθηναϊκού και κατά την είσοδό τους στα αποδυτήρια, μετά την λήξη της αναμέτρησης με την Μονακό, αποθεώθηκαν από τους συμπαίκτες τους.
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μάλιστα δημοσίευσε στα social media, το video με την είσοδο του Κέντρικ Ναν και του Ματίας Λεσό στα αποδυτήρια του Τριφυλλιού.
Double the entrances, double the pleasure 💚— Panathinaikos BC (@Paobcgr) March 27, 2026
Enjoy @nunnbetter_’s & @ThiasLsf’s entrances on CLUB 1908: https://t.co/CLLznJNtzs ☘️#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/24KryCLcFa