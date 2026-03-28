Η αποθέωση Ναν και Λεσόρ στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού (vid)

Ο Παναθηναϊκός έκανε τέσσερις τις σερί νίκες του στην Ευρωλίγκα, με τον Κέντρικ Ναν και τον Ματίας Λεσόρ να αποθεώνονται στα αποδυτήρια του Τριφυλλιού μετά το ματς με τη Μονακό.

Οι δύο παίκτες πρωταγωνίστησαν στη νίκη του Παναθηναϊκού και κατά την είσοδό τους στα αποδυτήρια, μετά την λήξη της αναμέτρησης με την Μονακό, αποθεώθηκαν από τους συμπαίκτες τους.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μάλιστα δημοσίευσε στα social media, το video με την είσοδο του Κέντρικ Ναν και του Ματίας Λεσό στα αποδυτήρια του Τριφυλλιού.