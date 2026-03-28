Το πανόραμα της Euroleague: Μια νίκη από την τετράδα ο Παναθηναϊκός!

Το Τριφύλλι, βελτίωσε το ρεκόρ τους στο 20-14 και πλέον απέχει μια νίκη από την τετράδα, λίγες στροφές πριν την ολοκλήρωση της regular season.
Αποτελέσματα 33η αγωνιστική
Τρίτη 10/3
Παρί-Ολυμπιακός 87-104
Πέμπτη 26/3
Αρμάνι Μιλάνο-Βίρτους Μπολόνια 103-87
Μπάγερν Μονάχου-Βιλερμπάν 93-83
Μακάμπι Τελ Αβίβ-Dubai Basketball 104-100
Ρεάλ Μαδρίτης-Αναντολού Εφές 82-71
Παρασκευή 27/3
Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις Κάουνας 82-92
Παναθηναϊκός-Μονακό 107-97
Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας 92-88
Μπασκόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ 118-109
Παρτίζαν-Βαλένθια 110-104
Κατάταξη
- Φενέρμπαχτσε 23-11
- Ολυμπιακός 22-12
- Ρεάλ Μαδρίτης 22-12
- Βαλένθια 21-13
- Χάποελ Τελ Αβίβ 20-13
- Ζάλγκιρις Κάουνας 20-14
- Παναθηναϊκός 20-14
- Μπαρτσελόνα 20-14
- Ερυθρός Αστέρα 19-15
- Μονακό 19-15
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 17-16
- Dubai Basketball 17-17
- Αρμάνι Μιλάνο 17-17
- Παρτίζαν 14-20
- Μπάγερν Μονάχου 14-20
- Βίρτους Μπολόνια 13-20
- Παρί 12-21
- Μπασκόνια 10-24
- Αναντολού Εφές 10-24
- Βιλερμπάν 8-26
*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15) και το Βίρτους - Παρί (31/03, 21:45) για την 33η αγωνιστική.
Επόμενη αγωνιστική (35η)
Τετάρτη 01/04:
20:00: Μπάγερν-Φενέρμπαχτσε
Πέμπτη 02/04:
20:00: Ζάλγκιρις-Μπαρτσελόνα
20:00: Χάποελ Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός
21:00: Ερυθρός Αστέρας-Παρτίζαν
21:00: Dubai Basketball-Μονακό
21:45: Παρί-Αρμάνι Μιλάνο
22:00: Μακάμπι Τελ Αβίβ-Αναντολού Εφές
Παρασκευή 03/04:
21:00: Βιλερμπάν-Ολυμπιακός
21:30: Βίρτους Μπολόνια-Βαλένθια
21:30: Μπασκόνια-Ρεάλ Μαδρίτης