Το πανόραμα της Euroleague: Μια νίκη από την τετράδα ο Παναθηναϊκός!

Ολοκληρώθηκε η 34η αγωνιστική της Ευρωλίγκας με τον Παναθηναϊκό να πανηγυρίζει τέταρτη σερί νίκη, αυτή τη φορά κόντρα στη Μονακό.

Το Τριφύλλι, βελτίωσε το ρεκόρ τους στο 20-14 και πλέον απέχει μια νίκη από την τετράδα, λίγες στροφές πριν την ολοκλήρωση της regular season. Αποτελέσματα 33η αγωνιστική Τρίτη 10/3 Παρί-Ολυμπιακός 87-104 Πέμπτη 26/3 Αρμάνι Μιλάνο-Βίρτους Μπολόνια 103-87

Μπάγερν Μονάχου-Βιλερμπάν 93-83

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Dubai Basketball 104-100

Ρεάλ Μαδρίτης-Αναντολού Εφές 82-71 Παρασκευή 27/3 Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις Κάουνας 82-92

Παναθηναϊκός-Μονακό 107-97

Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας 92-88

Μπασκόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ 118-109

Παρτίζαν-Βαλένθια 110-104 Κατάταξη Φενέρμπαχτσε 23-11 Ολυμπιακός 22-12 Ρεάλ Μαδρίτης 22-12 Βαλένθια 21-13 Χάποελ Τελ Αβίβ 20-13 Ζάλγκιρις Κάουνας 20-14 Παναθηναϊκός 20-14 Μπαρτσελόνα 20-14 Ερυθρός Αστέρα 19-15 Μονακό 19-15 Μακάμπι Τελ Αβίβ 17-16 Dubai Basketball 17-17 Αρμάνι Μιλάνο 17-17 Παρτίζαν 14-20 Μπάγερν Μονάχου 14-20 Βίρτους Μπολόνια 13-20 Παρί 12-21 Μπασκόνια 10-24 Αναντολού Εφές 10-24 Βιλερμπάν 8-26 *Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15) και το Βίρτους - Παρί (31/03, 21:45) για την 33η αγωνιστική. Επόμενη αγωνιστική (35η) Τετάρτη 01/04: 20:00: Μπάγερν-Φενέρμπαχτσε Πέμπτη 02/04: 20:00: Ζάλγκιρις-Μπαρτσελόνα

20:00: Χάποελ Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός

21:00: Ερυθρός Αστέρας-Παρτίζαν

21:00: Dubai Basketball-Μονακό

21:45: Παρί-Αρμάνι Μιλάνο

22:00: Μακάμπι Τελ Αβίβ-Αναντολού Εφές Παρασκευή 03/04: 21:00: Βιλερμπάν-Ολυμπιακός

21:30: Βίρτους Μπολόνια-Βαλένθια

21:30: Μπασκόνια-Ρεάλ Μαδρίτης