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Το πανόραμα της Euroleague: Μια νίκη από την τετράδα ο Παναθηναϊκός!

Μπάσκετ
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Ολοκληρώθηκε η 34η αγωνιστική της Ευρωλίγκας με τον Παναθηναϊκό να πανηγυρίζει τέταρτη σερί νίκη, αυτή τη φορά κόντρα στη Μονακό.

Το Τριφύλλι, βελτίωσε το ρεκόρ τους στο 20-14 και πλέον απέχει μια νίκη από την τετράδα, λίγες στροφές πριν την ολοκλήρωση της regular season.

Αποτελέσματα 33η αγωνιστική

Τρίτη 10/3

Παρί-Ολυμπιακός 87-104

Πέμπτη 26/3

Αρμάνι Μιλάνο-Βίρτους Μπολόνια 103-87
Μπάγερν Μονάχου-Βιλερμπάν 93-83
Μακάμπι Τελ Αβίβ-Dubai Basketball 104-100
Ρεάλ Μαδρίτης-Αναντολού Εφές 82-71

Παρασκευή 27/3

Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις Κάουνας 82-92
Παναθηναϊκός-Μονακό 107-97
Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας 92-88
Μπασκόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ 118-109
Παρτίζαν-Βαλένθια 110-104

Κατάταξη

  1. Φενέρμπαχτσε 23-11
  2. Ολυμπιακός 22-12
  3. Ρεάλ Μαδρίτης 22-12
  4. Βαλένθια 21-13
  5. Χάποελ Τελ Αβίβ 20-13
  6. Ζάλγκιρις Κάουνας 20-14
  7. Παναθηναϊκός 20-14
  8. Μπαρτσελόνα 20-14
  9. Ερυθρός Αστέρα 19-15
  10. Μονακό 19-15
  11. Μακάμπι Τελ Αβίβ 17-16
  12. Dubai Basketball 17-17
  13. Αρμάνι Μιλάνο 17-17
  14. Παρτίζαν 14-20
  15. Μπάγερν Μονάχου 14-20
  16. Βίρτους Μπολόνια 13-20
  17. Παρί 12-21
  18. Μπασκόνια 10-24
  19. Αναντολού Εφές 10-24
  20. Βιλερμπάν 8-26

*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15) και το Βίρτους - Παρί (31/03, 21:45) για την 33η αγωνιστική.

Επόμενη αγωνιστική (35η)

Τετάρτη 01/04:

20:00: Μπάγερν-Φενέρμπαχτσε

Πέμπτη 02/04:

20:00: Ζάλγκιρις-Μπαρτσελόνα
20:00: Χάποελ Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός
21:00: Ερυθρός Αστέρας-Παρτίζαν
21:00: Dubai Basketball-Μονακό
21:45: Παρί-Αρμάνι Μιλάνο
22:00: Μακάμπι Τελ Αβίβ-Αναντολού Εφές

Παρασκευή 03/04:

21:00: Βιλερμπάν-Ολυμπιακός
21:30: Βίρτους Μπολόνια-Βαλένθια
21:30: Μπασκόνια-Ρεάλ Μαδρίτης

Το πανόραμα της Euroleague: Μια νίκη από την τετράδα ο Παναθηναϊκός!