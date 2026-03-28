Φαρίντ: «Είμαι έτοιμος να δώσω το 100% για ένα ακόμη τρόπαιο του Παναθηναϊκού»

Ο Κένεθ Φαρίντ μίλησε για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μονακό και το πως έχει ανεβάσει επίπεδο η ομάδα και όλοι οι παίκτες.

Μιλώντας στη Nova ο Αμερικανός σέντερ των πρασίνων ανέφερε...

«Δεν νομίζω ότι δεν είχαμε ενέργεια στο τέλος, απλά συνέβη να επιστρέψουν, όπως η ομάδα μου έτσι και η Μονακό είναι μία καλή ομάδα που συνέχισε να παλεύει σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Τους αναγκάσαμε να κάνουν λάθη, σκοράραμε στο ανοιχτό γήπεδο, στο τέλος όταν τέθηκε στο τραπέζι η διαφορά των πόντων κάναμε ότι χρειαζόταν για να πάρουμε τη νίκη αλλά και τη διαφορά”.

Για την απόδοση του: «Είμαι προσηλωμένος, δεν ήρθα σε οποιαδήποτε ομάδα αλλά στον παναθηναϊκό για να πάρω το πρωτάθλημα. Θα μπορούσα να είχα κάνει περισσότερα τόσο στα προηγούμενα παιχνίδια, όσο και σήμερα, αλλά είμαι διαθέσιμος για τον προπονητή μου και κάθε βράδυ είμαι έτοιμος να δώσω το 100% για ένα ακόμη τρόπαιο του Παναθηναϊκού».

Για τη συνεισφορά όλων των παικτών με το πρόγραμμα να δυσκολεύει: «Αυτό δίνει στην ομάδα αυτοπεποίθηση και μία ευκαιρία στον προπονητή να δει ποιοι παίκτες είναι έτοιμοι να παίξουν, όλοι μπορούν να πουν ότι θα μπορούσαν να παίξουν αλλά δεν προτιμήθηκαν, όμως πάντοτε υπάρχουν ευκαιρίες που γεννιούνται Το βασικό είναι να έχεις την νοοτροπία και να μπεις να βοηθήσεις».

Για την επιστροφή του Λεσόρ και την άνοδο των βασικών γραναζιών της ομάδας: «Είναι πολύ σημαντικό, ο Χέιζ – Ντέιβις κατέκτησε την Euroleague πέρυσι ήταν και ο πολυτιμότερος παίκτης, ο Ναν από την άλλη το έκανε πρόπερσι και είναι ο τελευταίος MVP της κανονικής διάρκειας της σεζόν, όπως και ο Σλούκας. Χρειαζόμαστε αυτούς τους παίκτες ειδικά τώρα, καθώς όταν τα πράγματα γίνονται δύσκολα αυτοί είναι που θα συμπαρασύρουν και την υπόλοιπη ομάδα».

Για τα επόμενα δύο παιχνίδια με Ολυμπιακό και Χάποελ: «Γεννήθηκα έτοιμος, παίζω τέτοια παιχνίδια εδώ και πολλά χρόνια, δεν τίθεται κανένα ερώτημα για το αν είμαι έτοιμος, δεν με επηρεάζει αρνητικά η πίεση, το αντίθετο μάλιστα συγκεντρώνομαι και γίνομαι καλύτερος. Είμαι ενθουσιασμένος που θα αναμετρηθώ με τόσο υψηλό ανταγωνισμό. Όλοι είμαστε έτοιμοι για αυτά τα παιχνίδια, ειδικά τώρα που το επιβάλλει η χρονική στιγμή».

