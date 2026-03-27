Αταμάν: «Κάθε παιχνίδι είναι τελικός για εμάς - Θέλουμε τη νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό»

Ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του μετά την άνετη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μονακό σημείωσε πως κάθε παιχνίδι είναι τελικός για τους «πράσινους», ενώ στάθηκε και στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Εκτός από το πρώτο δεκάλεπτο στις επόμενες περιόδους παίξαμε επιθετικά τέλειο παιχνίδι, ίσως θα μπορούσαμε να βάλουμε ακόμα περισσότερους πόντους. Χάσαμε μερικά lay-up και μερικές εύκολες κατοχές. Πολλές φορές αποφάσισαμε να πάρουμε σουτ τριών πόντων και δεν ήταν σωστό. Νικήσαμε το ματς, πήραμε και τη διαφορά που ήταν πολύ σημαντικό, έτσι όπως εξελλίζονται τα πράγματα με τη Μονακό. Είναι πολύ σημαντικό που είμαστε δύο νίκες πάνω από τη Μονακό. Είχαμε 27 ασίστ και επτά λάθη, σήμερα παίξαμε εξαιρετικό μπάσκετ.

Είμαστε συγκεντρωμένοι 100% στα παιχνίδια της EuroLeague, κάθε παιχνίδι είναι τελικός για εμάς. Δεν αρκεί να νικήσουμε μόνο τα εντός έδρας παιχνίδια. Είμαστε 100% συγκεντρωμένοι στα τρία εκτός έδρας παιχνίδια που ακολουθούν, αλλά σίγουρα τη Δευτέρα έχουμε ένα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και θέλουμε να πάρουμε τη νίκη στην έδρα μας. Είναι ένα ντέρμπι και θέλουμε να είμαστε στη βαθμολογία όπως πρέπει και στο ελληνικό πρωτάθλημα, θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι»