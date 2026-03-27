Βαθμολογία Παναθηναϊκού: «Πράσινος» καλπασμός εξάδας

O Παναθηναϊκός ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Μονακό, ανέβηκε στο 20-14 και κάλπασε προς την εξάδα, κοιτώντας πλέον ψηλότερα στην βαθμολογία.

Ο Παναθηναϊκός ήταν σοβαρός στην μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Μονακό, παίρνοντας και την διαφορά του πρώτου αγώνα και πλέον αρχίζει να κοιτάει ψηλότερα.

Οι «πράσινοι» βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 20-14, πάτησαν στην εξάδα και αρχίζουν να κοιτούν πιο πάνω, περιμένοντας φυσικά και τα αποτελέσματα της αγωνιστικής. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν αφήνει το «σπίτι» της για τις επόμενες τρεις αγωνιστικές και το ερχόμενο παιχνίδι στο Ισραήλ είνα καθοριστικό για το μέλλον των «πρασίνων».

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού AKTOR μέχρι το φινάλε της regular season

Χάποελ Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός (2/4, 20:00)

Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός (7/4, 21:30)

Βαλένθια – Παναθηναϊκός (9/4, 21:30)

Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές (17/4, 21:25)