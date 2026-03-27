Η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού: Ναν, Χουάντσο και Σλούκας το καθάρισαν - Λύσεις κι από τον πάγκο

Ο Παναθηναϊκός πήρε βοήθειες από τον πάγκο (Φαρίντ-Γκριγκόνις-Τολιόπουλος) και με τους Ναν, Χουάντσο και Σλούκα να τραβάνε το κουπί έκανε το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα».

Αναλυτικά η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού:

Τι Τζέι Σορτς: Μπήκε καλά στο ματς κι έδειξε ότι έχει να δώσει πράγματα και στη συνέχεια. Κι έτσι συνέβη, με τον Αταμάν να τον εμπιστεύεται και στο φινάλε και να τελειώνει το ματς με 12 πόντους (5/8 διπ., 2/5 βολές), 5 ασίστ, 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος. Βαθμός: 7

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Τζέντι Όσμαν: Σε μέτρια μέρα στο σκοράρισμα με 8 πόντους (2/5 διπ., 1/4 τριπ., 1/2 βολές), αλλά με λύσεις στην άμυνα και 1 ριμπάουντ με 1 λάθος. Βαθμός: 6

Κώστας Σλούκας: Εξαιρετικός σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, σε ένα άκρως μεστό παιχνίδι. Είχε 10 πόντους (1/2 διπ., 2/3 τριπ., 2/3 βολές), με 7 ασίστ, 2 ριμπάουντ και μόλις 1 λάθος. Βαθμός: 9

Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις: Δεν τράβηξε στην επίθεση, αφού βρέθηκε σε μέτρια μέρα, αλλά στο φινάλε κι εκεί που χρειάστηκε μίλησε και πάλι και τελείωσε με 12 πόντους (2/6 διπ., 2/5 τριπ., 2/2 βολές) κι έδωσε λύσεις με 5 ασίστ, 4 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο. Βαθμός: 7

Κέντρικ Ναν: Δεν βρέθηκε και στην καλύτερή του μέρα σε ποσοστό ευστοχίας (4/8 διπ., 5/14 τριπ., 2/3 βολές), αλλά κι έτσι ήταν πρώτος σκόρερ με 25 πόντους. Βοήθησε και δημιουργικά με 5 ασίστ, έχοντας 3 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και μόλις 1 λάθος. Βαθμός: 9

Ματίας Λεσόρ: Συνεχίζει την ανοδική πορεία και βρίσκει ολοένα τα πατήματά του. Θετικός και σε άμυνα και σε επίθεση με 9 πόντους (4/6 διπ., 1/1 βολή), 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη. Βαθμός: 7

Βασίλης Τολιόπουλος: Μπήκε στο glass floor κι έδωσε πνοή στον Παναθηναϊκός με τους 5 πόντους του (2/2 διπ., 0/3 τριπ.), μετρώντας και 1 ασίστ. Θετικό το πρόσημο. Βαθμός: 6

Kένεθ Φαρίντ: Έδωσε πολύτιμες ανάσες στον Λεσόρ και ήταν εντυπωσιακός στην άμυνα με 3 απολαυστικές τάπες. Είχε 9 πόντους (3/5 διπ., 3/3 βολές) και 5 ριμπάουντ με μία πολύ καλή εμφάνιση. Βαθμός: 7

Μάριους Γκριγκόνις: Τον εμπιστεύτηκε ο Αταμάν σε ένα μη συνηθισμένο σχήμα και βοήθησε με τα δύο του τρίποντα (6π., 2/2 τριπ., 0/1 διπ.) να φτάσει ο Παναθηναϊκός στην επικράτηση. Είχε ακόμα 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Βαθμός: 6

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Σε ακόμα ένα ματς ήταν κολώνα. Πληθωρικός και στις δύο πλευρές του γηπέδου με 11 πόντους (4/4 διπ., 1/4 τριπ.), 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ και πολλές άμυνες που δεν φαίνονται στα στατιστικά. Βαθμός: 9

Ντίνος Μήτογλου: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -