Μπούτσκος: «Οι δυσκολίες χτίζουν χαρακτήρες - Για μία ακόμα νίκη με την ώθηση του κόσμου»

Στο «βαρύ» πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στάθηκε στις δηλώσεις του, ο προπονητής του Δικεφάλου, Παντελής Μπούτσκος.

Οι «ασπρόμαυροι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για το παιχνίδι με τον Προμηθέα (28/3 16:00), με ευχάριστη έκπληξη, την επιστροφή του Κλίβελαντ Μέλβιν.

Στο περιθώριο του αγώνα με τους Αχαιούς, ο Παντελής Μπούτσκος σχολίασε το «γεμάτο» πρόγραμμα του ΠΑΟΚ, αλλά και την ώθηση που πρέπει να δώσει ο κόσμος της ομάδας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είμαστε σε μία διαδικασία συνεχόμενων και πολύ απαιτητικών αγώνων και θέλουμε να προσθέσουμε ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα στην προσπάθειά μας να χτίσουμε ένα νικηφόρο μομέντουμ.

Έχουμε απέναντί μας μία ομάδα που έχει αλλάξει σε σημαντικό βαθμό στη διάρκεια της σεζόν και είχε μία εβδομάδα να προετοιμαστεί για αυτό τον αγώνα.

Εμείς δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Είμαστε υποχρεωμένοι να διαχειριστούμε αυτές τις συνθήκες ταχύτητας και έντασης και ταυτόχρονα πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί. Το μονοπάτι προς την επιτυχία ποτέ δεν είναι εύκολο. Οι δυσκολίες χτίζουν χαρακτήρες και η ομάδα μας έχει δείξει ότι έχει παίκτες με χαρακτήρα, έτοιμους να δώσουν τα πάντα για το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μαζί με την ώθηση του κόσμου μας και τη δύναμη της έδρας μας θέλουμε να κάνουμε μία ακόμη νίκη στο σπίτι μας».