Στη γιορτή της ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Εφήβων της ΕΣΚΑ ο Νικολόπουλος

Μια απρόσμενη συνάντηση έγινε την Πέμπτη στην ιστορική ταβέρνα «Μίστερ Λουκιδέλης» της Νέας Φιλαδέλφειας, όπου η διοικούσα επιτροπή της ΑΕΚ ΒC Academy παρέθεσε δείπνο προς τιμήν των Εφήβων που κατέκτησαν το πρωτάθλημα ΕΣΚΑ.
Εκεί έτυχε να βρίσκεται και ο Χρήστος Νικολόπουλος. Ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης αποδέχτηκε άμεσα το ευγενικό αίτημα των νεαρών αθλητών να φωτογραφηθεί μαζί τους. «ΑΕΚ είμαι… Πώς μπορώ να σας αρνηθώ;», είπε με χαμόγελο και παρέμεινε στη συντροφιά τους για μερικά λεπτά, υπό τη μουσική υπόκρουση του αυθεντικού ποδοσφαιρικού ύμνου, που ο ίδιος μελοποίησε, σε στίχους του Χρήστου Κολοκοτρώνη.