Στη γιορτή της ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Εφήβων της ΕΣΚΑ ο Νικολόπουλος

Ο Χρήστος Νικολόπουλος βρέθηκε στα επινίκιά για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Εφήβων της ΕΣΚΑ και φωτογραφήθηκε μαζί τους

Μια απρόσμενη συνάντηση έγινε την Πέμπτη στην ιστορική ταβέρνα «Μίστερ Λουκιδέλης» της Νέας Φιλαδέλφειας, όπου η διοικούσα επιτροπή της ΑΕΚ ΒC Academy παρέθεσε δείπνο προς τιμήν των Εφήβων που κατέκτησαν το πρωτάθλημα ΕΣΚΑ.

Εκεί έτυχε να βρίσκεται και ο Χρήστος Νικολόπουλος. Ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης αποδέχτηκε άμεσα το ευγενικό αίτημα των νεαρών αθλητών να φωτογραφηθεί μαζί τους. «ΑΕΚ είμαι… Πώς μπορώ να σας αρνηθώ;», είπε με χαμόγελο και παρέμεινε στη συντροφιά τους για μερικά λεπτά, υπό τη μουσική υπόκρουση του αυθεντικού ποδοσφαιρικού ύμνου, που ο ίδιος μελοποίησε, σε στίχους του Χρήστου Κολοκοτρώνη.