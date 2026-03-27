Τα αποτελέσματα της βραδιάς: Νίκες για Πίστονς, Χόρνετς και Μάτζικ

Πίστονς, Σαρλότ Χόρνετς και Μάτζικ πανηγύρισαν τις νίκες, σε ένα βράδυ όπου δεν υπήρξαν εκπλήξεις και όλα πήγαν βάση «σχεδίου».

Στο Ντιτρόιτ, οι Πίστονς επικράτησαν των Πέλικανς με 129-108. Αν και οι «Πελεκάνοι» πάλεψαν για τρεις περιόδους, δεν κατάφεραν να κάνουν την υπέρβαση.

Η πρώτη περίοδος ξεκίνησε δυνατά για τις δύο ομάδες, χωρίς κάποια να ξεφύγει στο σκορ, όμως πριν το ημίχρονο οι Πίστονς προηγήθηκαν 65-56 και διατήρησαν τον έλεγχο μέχρι το τέλος, εκμεταλλευόμενοι την αστοχία των Πέλικανς στην τελευταία περίοδο.

Σαρλότ Χόρνετς - Νιού Γιορκ Νικς 114-103

Στο άλλο παιχνίδι, οι Χόρνετς κατάφεραν να «τσιμπήσουν» τη νίκη απέναντι στους Νικς. Η πρώτη περίοδος ήταν αμφίρροπη, με το Σαρλότ να προηγείται μόλις 38-36. Στη συνέχεια η απόδοση και των δύο ομάδων έπεσε, με τους Νικς να έχουν μεγαλύτερα προβλήματα στην επίθεση και να πηγαίνουν στο ημίχρονο πίσω με 10 πόντους. Οι Χόρνετς διατήρησαν το προβάδισμά τους και στην τρίτη περίοδο, ενώ οι Νικς πάλεψαν στο τελευταίο δωδεκάλεπτο χωρίς να μπορέσουν να ανατρέψουν την κατάσταση, δίνοντας τελικά τη νίκη στο Σαρλότ.

Ορλάντο Μάτζικ - Σακραμέντο Κινγκς 121-117

Σε ότι έχει να κάνει με το παιχνίδι, Ορλάντο Μάτζικ - Σακραμέντο Κινγκς, οι Μάτζικ αρχική τα βρήκαν σκούρα, όμως όσο η ώρα περνούσε έβρισκαν τα πατήματα τους και δεν άφησαν στον αντίπαλο να διεκδικήσει κάτι παραπάνω, παίρνοντας επιτέλους τη νίκη.