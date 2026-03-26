Φρανσίσκο ενόψει Φενέρ: «Νιώθω καλύτερα, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα παίξω»

Την πίστη του ότι θα μπορέσει να αγωνιστεί κανονικά κόντρα στη Φενέρμπαχτσε το απόγευμα της Παρασκευής (27/3, 19:45) εξέφρασε ο Σιλβέν Φρανσίσκο σε δηλώσεις του.

Ο Γάλλος γκαρντ και ηγέτης της Ζαλγκίρις Κάουνας μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας για τον αυριανό κρίσιμο αγώνα κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον τραυματισμό του στον αστράγαλο από το ματς της περασμένης Τρίτης (24/3) κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου.

«Ήμουν πραγματικά φοβισμένος, αλλά τώρα νιώθω καλύτερα. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα, αλλά είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα μπορέσω να παίξω την Παρασκευή. Απλώς πρέπει να δώσω μεγαλύτερη προσοχή στον αστράγαλό μου και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά» είπε αρχικά ο Φρανσίσκο.

Και συνέχισε για την Φενέρ: «Το στυλ παιχνιδιού τους μοιάζει πολύ με το δικό μας. Νιώθω σαν να είμαστε αδέρφια, αλλά πρέπει να σταματήσουμε τον Μπόλντγουιν στην αρχή του αγώνα, πριν ζεσταθεί. Όταν αφήνεις έναν παίκτη αυτού του επιπέδου να μπει στο παιχνίδι, είναι πολύ δύσκολο να τον σταματήσεις αργότερα, οπότε πρέπει να τον ελέγξουμε. Ταυτόχρονα να σταματήσουμε και άλλους παίκτες, να μην τους δώσουμε τίποτα εύκολο».

Όσον αφορά τον… συνωστισμό στις θέσεις για την πρώτη δεκάδα και τα πλέι οφ: «Είμαι συγκεντρωμένος στον αγώνα μας, αλλά παρακολουθώ όλες τις άλλες ομάδες και βλέπω ότι καμία δεν θέλει να χάσει. Νιώθω ότι όλοι είναι πιο συγκεντρωμένοι και πιο σωματικά προετοιμασμένοι από το συνηθισμένο. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά νιώθω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε».