Ναν: «Ο στόχος είναι τα πλέι οφ και μετά ο τίτλος - Έχουμε καλό μομέντουμ»

Ο Κέντρικ Ναν μίλησε πριν το παιχνίδι με τη Μονακό την Παρασκευή το βράδυ στο Τ- Center, εξηγώντας τους ξεκάθαρους στόχους του Παναθηναϊκού.

Μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου για το ματς στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της Euroleague, ο Αμερικανός γκαρντ ανέφερε:

«Θα είναι ένα καλό ματς. Έχουμε ένα καλό μομέντουμ που τρέχει. Περιμένω να έχουμε πολλή ενέργεια. Η Μονακό είναι μια εξαιρετική ομάδα και θα είναι δύσκολο. Έχουμε αυτοπεποίθηση, κινούμαστε όλοι μαζί ενωμένοι και αυτό είναι σπουδαίο.

Ο στόχος είναι να μπούμε στα πλέι οφ, όποια θέση και αν είναι. Αν το πετύχουμε αυτό, ο στόχος μετά είναι ο τίτλος, αλλά πρώτα κοιτάμε τη Μονακό».