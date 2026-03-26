Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ: Διασυρμός για τους Μπακς, επιστροφή στις νίκες για τους Λέικερς

Δείτε τα αποτελέσματα των αγώνων του ΝΒΑ τα ξημερώματα της Πέμπτης (26/3) και τις βαθμολογίες των δύο περιφερειών.

Οι Μιλγουόκι Μπακς είδαν τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς να κάνουν... περίπατο εναντίον τους, ενώ την ίδια ώρα οι Λος Άντζελες Λέικερς επικράτησαν απέναντι στους Ιντιάνα Πέισερς και επέστρεψαν στις νίκες. Ακόμα, ξεχώρισε το γεγονός πως οι Μπόστον Σέλτικς πανηγύρισαν τη νίκη κόντρα στους πρωταθλητές, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Πίστονς - Χοκς 129-130

Πέισερς - Λέικερς 130-137

Σίξερς - Μπουλς 157-137

Σέλτικς - Θάντερ 119-109

Καβαλίερς - Χιτ 103-120

Γκρίζλις - Σπερς 98-123

Τζαζ - Ουίζαρντς 110-133

Τίμπεργουλβς - Ρόκετς 110-108

Νάγκετς - Μάβερικς 142-135

Ουόριορς - Νετς 109-106

Τρέιλ Μπλέιζερς - Μπακς 130-99

Κλίπερς - Ράπτορς 119-94

Ανατολική περιφέρεια

Ντιτρόιτ Πίστονς 52-20 Μπόστον Σέλτικς 48-24 Νιου Γιορκ Νικς 48-25 Κλίβελαντ Καβαλίερς 45-28 Ατλάντα Χοκς 41-32 Τορόντο Ράπτορς 40-32 Φιλαδέλφεια Σίξερς 40-33 Μαϊάμι Χιτ 39-34 Σάρλοτ Χόρνετς 38-34 Ορλάντο Μάτζικ 38-34 Μιλγουόκι Μπακς 29-43 Σικάγο Μπουλς 29-43 Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 17-55 Μπρούκλιν Νετς 17-56 Ιντιάνα Πέισερς 16-57

Δυτική περιφέρεια