Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ: Διασυρμός για τους Μπακς, επιστροφή στις νίκες για τους Λέικερς

Οι Μιλγουόκι Μπακς είδαν τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς να κάνουν... περίπατο εναντίον τους, ενώ την ίδια ώρα οι Λος Άντζελες Λέικερς επικράτησαν απέναντι στους Ιντιάνα Πέισερς και επέστρεψαν στις νίκες. Ακόμα, ξεχώρισε το γεγονός πως οι Μπόστον Σέλτικς πανηγύρισαν τη νίκη κόντρα στους πρωταθλητές, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Πίστονς - Χοκς 129-130
Πέισερς - Λέικερς 130-137
Σίξερς - Μπουλς 157-137
Σέλτικς - Θάντερ 119-109
Καβαλίερς - Χιτ 103-120
Γκρίζλις - Σπερς 98-123
Τζαζ - Ουίζαρντς 110-133
Τίμπεργουλβς - Ρόκετς 110-108
Νάγκετς - Μάβερικς 142-135
Ουόριορς - Νετς 109-106
Τρέιλ Μπλέιζερς - Μπακς 130-99
Κλίπερς - Ράπτορς 119-94
Ανατολική περιφέρεια
- Ντιτρόιτ Πίστονς 52-20
- Μπόστον Σέλτικς 48-24
- Νιου Γιορκ Νικς 48-25
- Κλίβελαντ Καβαλίερς 45-28
- Ατλάντα Χοκς 41-32
- Τορόντο Ράπτορς 40-32
- Φιλαδέλφεια Σίξερς 40-33
- Μαϊάμι Χιτ 39-34
- Σάρλοτ Χόρνετς 38-34
- Ορλάντο Μάτζικ 38-34
- Μιλγουόκι Μπακς 29-43
- Σικάγο Μπουλς 29-43
- Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 17-55
- Μπρούκλιν Νετς 17-56
- Ιντιάνα Πέισερς 16-57
Δυτική περιφέρεια
- Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 57-16
- Σαν Αντόνιο Σπερς 55-18
- Λος Άντζελες Λέικερς 47-26
- Ντένβερ Νάγκετς 46-28
- Μινεσότα Τίμπεργουλβς 46-28
- Χιούστον Ρόκετς 43-29
- Φοίνιξ Σανς 40-33
- Λος Άντζελες Κλίπερς 37-36
- Πόρτλαν Τρέιλ Μπλέιζερς 35-38
- Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 35-38
- Νιου Ορλίνς Πέλικανς 25-48
- Μέμφις Γκρίζλις 24-48
- Ντάλας Μάβερικς 23-50
- Γιούτα Τζαζ 21-52
- Σακραμέντο Κινγκς 19-54