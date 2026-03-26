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Το πανόραμα της Euroleague: Παρέμεινε ζωντανός για τα play-off ο Ερυθρός στην Βιτόρια

Μπάσκετ
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Ο Ερυθρός έβγαλε σφυγμό στην παράταση και πήρε διπλό εξάδας στην Βιτόρια, δημιουργώντας ξανά πενταπλή ισοβαθμία στις θέσεις 6-10. Δείτε τα αποτελέσματα και την βαθμολογία μετά το πέρας της 33ης αγωνιστικής.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 33ης αγωνιστική:

Τρίτη 24/3

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Φενέρμπαχτσε 94-89
Μονακό-Αρμάνι Μιλάνο 90-85
Ζάλγκιρις-Μπάγερν Μονάχου 78-71
Dubai Basketball-Παναθηναϊκός 104-107
Μπαρτσελόνα-Αναντολού Εφές 78-71
Βαλένθια-Ολυμπιακός 85-84
Παρτίζαν-Βιλερμπάν 79-78
Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ 92-83

Τετάρτη 25/3

Μπασκόνια-Ερυθρός Αστέρας 100-108

Τετάρτη 31/3

Βίρτους Μπολόνια-Παρί

Κατάταξη

  1. Φενέρμπαχτσε 23-10
  2. Ολυμπιακός 22-12
  3. Ρεάλ Μαδρίτης 21-12
  4. Βαλένθια 21-12
  5. Χάποελ Τελ Αβίβ 20-12
  6. Ζάλγκιρις Κάουνας 19-14
  7. Μονακό 19-14
  8. Παναθηναϊκός 19-14
  9. Ερυθρός Αστέρας 19-14
  10. Μπαρτσελόνα 19-14
  11. Dubai Basketball 17-16
  12. Μακάμπι Τελ Αβίβ 16-16
  13. Αρμάνι Μιλάνο 16-17
  14. Βίρτους Μπολόνια 13-19
  15. Παρτίζαν 13-20
  16. Μπάγερν Μονάχου 13-20
  17. Παρί 12-21
  18. Αναντολού Εφές 10-23
  19. Μπασκόνια 9-24
  20. Βιλερμπάν 8-25

Επόμενη αγωνιστική (34η)

Τρίτη 10/3

Παρί-Ολυμπιακός 87-104

Πέμπτη 26/3

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Βίρτους Μπολόνια
21:30 Μπάγερν Μονάχου-Βιλερμπάν
21:30 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Dubai Basketball
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Αναντολού Εφές

Παρασκευή 27/3

19:45 Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις Κάουνας
21:15 Παναθηναϊκός-Μονακό
21:30 Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας
21:30 Μπασκόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Παρτίζαν-Βαλένθια

Το πανόραμα της Euroleague: Παρέμεινε ζωντανός για τα play-off ο Ερυθρός στην Βιτόρια