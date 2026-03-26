Το πανόραμα της Euroleague: Παρέμεινε ζωντανός για τα play-off ο Ερυθρός στην Βιτόρια

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 33ης αγωνιστική:
Τρίτη 24/3
Μακάμπι Τελ Αβίβ-Φενέρμπαχτσε 94-89
Μονακό-Αρμάνι Μιλάνο 90-85
Ζάλγκιρις-Μπάγερν Μονάχου 78-71
Dubai Basketball-Παναθηναϊκός 104-107
Μπαρτσελόνα-Αναντολού Εφές 78-71
Βαλένθια-Ολυμπιακός 85-84
Παρτίζαν-Βιλερμπάν 79-78
Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ 92-83
Τετάρτη 25/3
Μπασκόνια-Ερυθρός Αστέρας 100-108
Τετάρτη 31/3
Βίρτους Μπολόνια-Παρί
Κατάταξη
- Φενέρμπαχτσε 23-10
- Ολυμπιακός 22-12
- Ρεάλ Μαδρίτης 21-12
- Βαλένθια 21-12
- Χάποελ Τελ Αβίβ 20-12
- Ζάλγκιρις Κάουνας 19-14
- Μονακό 19-14
- Παναθηναϊκός 19-14
- Ερυθρός Αστέρας 19-14
- Μπαρτσελόνα 19-14
- Dubai Basketball 17-16
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 16-16
- Αρμάνι Μιλάνο 16-17
- Βίρτους Μπολόνια 13-19
- Παρτίζαν 13-20
- Μπάγερν Μονάχου 13-20
- Παρί 12-21
- Αναντολού Εφές 10-23
- Μπασκόνια 9-24
- Βιλερμπάν 8-25
Επόμενη αγωνιστική (34η)
Τρίτη 10/3
Παρί-Ολυμπιακός 87-104
Πέμπτη 26/3
21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Βίρτους Μπολόνια
21:30 Μπάγερν Μονάχου-Βιλερμπάν
21:30 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Dubai Basketball
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Αναντολού Εφές
Παρασκευή 27/3
19:45 Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις Κάουνας
21:15 Παναθηναϊκός-Μονακό
21:30 Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας
21:30 Μπασκόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Παρτίζαν-Βαλένθια