Το πανόραμα της Euroleague: Παρέμεινε ζωντανός για τα play-off ο Ερυθρός στην Βιτόρια

Ο Ερυθρός έβγαλε σφυγμό στην παράταση και πήρε διπλό εξάδας στην Βιτόρια, δημιουργώντας ξανά πενταπλή ισοβαθμία στις θέσεις 6-10. Δείτε τα αποτελέσματα και την βαθμολογία μετά το πέρας της 33ης αγωνιστικής.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 33ης αγωνιστική: Τρίτη 24/3 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Φενέρμπαχτσε 94-89

Μονακό-Αρμάνι Μιλάνο 90-85

Ζάλγκιρις-Μπάγερν Μονάχου 78-71

Dubai Basketball-Παναθηναϊκός 104-107

Μπαρτσελόνα-Αναντολού Εφές 78-71

Βαλένθια-Ολυμπιακός 85-84

Παρτίζαν-Βιλερμπάν 79-78

Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ 92-83 Τετάρτη 25/3 Μπασκόνια-Ερυθρός Αστέρας 100-108 Τετάρτη 31/3 Βίρτους Μπολόνια-Παρί Κατάταξη Φενέρμπαχτσε 23-10 Ολυμπιακός 22-12 Ρεάλ Μαδρίτης 21-12 Βαλένθια 21-12 Χάποελ Τελ Αβίβ 20-12 Ζάλγκιρις Κάουνας 19-14 Μονακό 19-14 Παναθηναϊκός 19-14 Ερυθρός Αστέρας 19-14 Μπαρτσελόνα 19-14 Dubai Basketball 17-16 Μακάμπι Τελ Αβίβ 16-16 Αρμάνι Μιλάνο 16-17 Βίρτους Μπολόνια 13-19 Παρτίζαν 13-20 Μπάγερν Μονάχου 13-20 Παρί 12-21 Αναντολού Εφές 10-23 Μπασκόνια 9-24 Βιλερμπάν 8-25 Επόμενη αγωνιστική (34η) Τρίτη 10/3 Παρί-Ολυμπιακός 87-104 Πέμπτη 26/3 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Βίρτους Μπολόνια

21:30 Μπάγερν Μονάχου-Βιλερμπάν

21:30 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Dubai Basketball

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Αναντολού Εφές Παρασκευή 27/3 19:45 Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις Κάουνας

21:15 Παναθηναϊκός-Μονακό

21:30 Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας

21:30 Μπασκόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Παρτίζαν-Βαλένθια