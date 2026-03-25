Αναλυτής διαιτησίας Τοντ Oυόρνικ: «Σωστή απόφαση το φάουλ του Φουρνιέ στον Μοντέρο»

O αναλυτής διαιτησίας Τοντ Ουόρνικ μέσω του BasketNews μίλησε για το φάουλ του Φουρνιέ πάνω στον Μοντέρο, σημειώνοντας πως ήταν σωστή η απόφαση των τριών διαιτητών.

Ο αναλυτής διαιτησίας του BasketNews, όπως συνηθίζει μετά από κάθε αγωνιστική στην Euroleague, τοποθετήθηκε για την φάση που έκρινε το αποτέλεσμα στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Βαλένθια.

Συγκεκριμένα ο σύμβουλος διαιτησίας στάθηκε πάνω στο φάουλ του Εβάν Φουρνιέ στον Ζαν Μοντέρο και εξήγησε πως στην EuroLeague δεν υπάρχει συγκεκριμένη οδηγία για τέτοιου είδους άμυνες, σε αντίθεση με το NBA, που ο κανονισμός είναι ξεκάθαρος.

Ανέφερε πως στην Ευρώπη, από τη στιγμή που υπάρχει επαφή με το χέρι, υπάρχει και φάουλ, κάτι που δεν θα ίσχυε στο NBA, καθώς, πριν την επαφή, ο Φουρνιέ έχει βρει την μπάλα.

Αναλυτικά η ανάλυση για το αν έκανε φάουλ ο Φουρνιέ στον Μοντέρο:

«Έπρεπε να καταλογιστεί φάουλ στον Έβαν Φουρνιέ με 2.9 δευτερόλεπτα να απομένουν στον αγώνα Βαλένθια–Ολυμπιακός;

Υπάρχουν αρκετά στοιχεία που δείχνουν ότι πριν του καταλογιστεί το φάουλ, ο Φουρνιέ βρίσκει αρχικά την μπάλα στα χέρια του Ζαν Μοντέρο.

Υπάρχουν επίσης αρκετά στοιχεία ότι, αφού χτύπησε την μπάλα, το χέρι του Φουρνιέ χτύπησε το χέρι του Μοντέρο με σημαντική δύναμη.

Το NBA έχει σαφή οδηγία για τέτοιες φάσεις: αν η αρχική επαφή με την μπάλα είναι νόμιμη, η επαφή που ακολουθεί στο follow-through συνήθως θεωρείται οριακή και όχι φάουλ.

Με άλλα λόγια, αν αυτή η φάση εξεταζόταν με βάση τους κανονισμούς του NBA, το φάουλ πιθανότατα θα είχε ακυρωθεί.

Παρότι έχουν υπάρξει ανεπίσημες συζητήσεις στην EuroLeague σχετικά με παρόμοιες φάσεις, η διοργάνωση δεν διαθέτει αντίστοιχες οδηγίες με το NBA.

Επομένως, το act of shooting πρέπει να εξεταστεί ως σύνολο.

Από την οπτική των διαιτητών, ένας ακόμη καθοριστικός παράγοντας είναι ότι η μπάλα πετάγεται κάθετα προς τα πάνω από τα χέρια του Μοντέρο.

Αν το χτύπημα του Φουρνιέ στην μπάλα ήταν απολύτως καθαρό, η μπάλα θα είχε κατεύθυνση προς τα κάτω – και όχι προς τα πάνω.

Παρά την αρχική επαφή του Φουρνιέ με την μπάλα, και παρά την απογοήτευση του προπονητή Γιώργου Μπαρτζώκα και των ανθρώπων και φιλάθλων του Ολυμπιακού, αυτή η φάση είναι, βάσει κανονισμών, φάουλ και σωστή απόφαση».