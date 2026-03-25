«Σκέφτεται να ακυρώσει το συμβόλαιο του Λέοναρντ το ΝΒΑ»

Το ΝΒΑ σκέφτεται το ενδεχόμενο να ακυρώσει το συμβόλαιο του Καουάι Λέοναρντ με τους Λος Άντζελες Κλίπερς.

Το ΝΒΑ είναι αρκετά πιθανό να τιμωρήσει τους Λος Άντζελες Κλίπερς μετά το φινάλε της σεζόν. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Κρις Μάνιξ του «Sports Illustrated» δεν αποκλείεται να ακυρώσουν το συμβόλαιο του Καουάι Λέοναρντ.

Αυτό γιατί οι «Κλιπς» υπέγραψαν παράνομα τον «The Claw», ώστε να μην ξεπεράσουν το salary cap. Έτσι, αν τελικά το ΝΒΑ αποφασίσει πως παρανόμισαν οι Κλίπερς, ενδέχεται να ακυρώσουν την σύμβαση, με τον Λέοναρντ να μένει ελεύθερος.

Θυμίζουμε πως ο Λέοναρντ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο 150 εκατομμυρίων δολαρίων.