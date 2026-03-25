Οι Νικς αγχώθηκαν αλλά λύγισαν τους Πέλικανς

Οι Νιου Γιορκ Νικς τα... χρειάστηκαν απέναντι στους Νιου Ορλίνς Πέλικανς, αλλά πανηγύρισαν τη νίκη με 121-116.

Οι Νεοϋορκέζοι μπήκαν με άγριες διαθέσεις στο ματς και προηγήθηκαν με 42-28 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως στη συνέχεια οι Πέλικανς ανέβασαν την απόδοσή τους και μπήκαν δυνατά στη διεκδίκηση της νίκης.

Οι φιλοξενούμενοι αφού μείωσαν στους έξι πόντους στο ημίχρονο (66-60), συνέχισαν την αντεπίθεσή τους και στην λήξη της τρίτης περιόδου έφεραν την διαφορά στον πόντο (93-92), μετατρέποντας το τελευταίο δωδεκάλεπτο σε θρίλερ.

Οι Νικς, ωστόσο αφυπνίστηκαν στο φινάλε της αναμέτρησης και κατάφεραν να διατηρήσουν το υπέρ τους προβάδισμα αποφεύγοντας το κάζο από τους ιδιαίτερα ανεβασμένους Πέλικανς, το τελευταίο διάστημα.

O Tζέιλεν Μπράνσον με 32 πόντους, 1 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των Νικς, με τον Ζάιον Ουίλιαμσον να ξεχωρίζει για τους Πέλικανς έχοντας 22 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

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