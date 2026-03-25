Οι Χόρνετς ισοπέδωσαν τους Κινγκς και βάζουν ταφόπλακα στις ελπίδες των Μπακς

Οι «Σφήκες», μπήκαν από την αρχή με ορμή στην αναμέτρηση και πήραν γρήγορα διψήφια διαφορά, καθαρίζοντας με άνεση την υπόθεση νίκη, για να βελτιώσουν το ρεκόρ τους στο 38-34.
Έτσι, οι Χόρνετς αύξησαν την απόστασή τους από τους Μπακς στις εννιά νίκες (29-42 το ρεκόρ των Ελαφιών) και 11 αγωνιστικές πριν το τέλος της regular season, χρειάζονται ακόμη δύο νίκες για να κλειδώσουν το play in tournament.
Οι Χόρνετς, όμως κοιτάζουν και ψηλότερα, αφού η απόσταση από την 6η θέση -που δίνει απευθείας το εισιτήριο για τα playoffs- και τους Ατλάντα Χοκς, είναι στις δύο νίκες, 38-34 οι «Σφήκες», 40-32 τα «Γεράκια».
Ο ΛαΜέλο Μπολ με 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των Σάρλοτ Χόρνετς με τον Ντεκουόν Πλόντεν να διασώζεται από το «ναυάγιο» των Κινγκς με 22 πόντους.