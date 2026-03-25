Σοκ στους Ουόριορς: Ζημιά στο γόνατο και εκτός δράσης για όλο το 2026 ο Μούντι

Λίγο πριν την ολοκλήρωση της regular season η ατυχία χτύπησε την πόρτα του Μόουζες Μούντι, που υπέστη σοβαρό τραυματισμό και θα αναγκαστεί να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν και μεγάλο μέρος της επόμενης!

Ο 23χρονος γκαρντ των Ουόριορς, τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με τους Ντάλας Μάβερικς και τα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στο αριστερό του γόνατο.

Έτσι, ο Μούντι θα αναγκαστεί να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, ενώ θα χάσει και μεγάλο μέρος και της επόμενης σεζόν, αφού θα απαιτηθεί μια μακρά περίοδος αποκατάστασης, για την ζημιά που υπέστη.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ένας τραυματισμός αυτής της σοβαρότητας χρειάζεται από 6 έως και 12 μήνες αποκατάστασης, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζονται και παραπάνω από 12 μήνες!

Ο Μούντι μέχρι τώρα πραγματοποιούσε την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, έχοντας 12.1 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ ανά αγώνα σε 60 αναμετρήσεις των Ουόριορς.