Σοκ στους Ουόριορς: Ζημιά στο γόνατο και εκτός δράσης για όλο το 2026 ο Μούντι

Ο 23χρονος γκαρντ των Ουόριορς, τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με τους Ντάλας Μάβερικς και τα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στο αριστερό του γόνατο.
Έτσι, ο Μούντι θα αναγκαστεί να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, ενώ θα χάσει και μεγάλο μέρος και της επόμενης σεζόν, αφού θα απαιτηθεί μια μακρά περίοδος αποκατάστασης, για την ζημιά που υπέστη.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ένας τραυματισμός αυτής της σοβαρότητας χρειάζεται από 6 έως και 12 μήνες αποκατάστασης, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζονται και παραπάνω από 12 μήνες!
Ο Μούντι μέχρι τώρα πραγματοποιούσε την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, έχοντας 12.1 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ ανά αγώνα σε 60 αναμετρήσεις των Ουόριορς.
Golden State Warriors guard Moses Moody has been diagnosed with a torn patellar tendon in his left knee, sources tell ESPN. Moody's career-best season is over and a lengthy rehab will be required. pic.twitter.com/A8IqhgbXIL— Shams Charania (@ShamsCharania) March 24, 2026