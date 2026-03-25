Οι 0-14 βολές στο πρώτο μέρος του Βαλένθια-Ολυμπιακός προκάλεσαν εντύπωση και... έρευνα (pics)

Το 0-14 στις βολές, μάλιστα έφερε... έρευνα από τον λογαριασμό «EL StatsLab» στο Χ, που παρουσίασε τις μεγαλύτερες διαφορές που έχουν υπάρξει σε εκτελέσεις βολών σε ματς της Euroleague.
Την φετινή σεζόν, μάλιστα οι Πειραιώτες κατέχουν την πρωτιά, αφού στην αναμέτρηση με την Παρτιζάν εκτέλεσαν 31 βολές και οι Σέρβοι πέντε, δηλαδή διαφορά 26 βολών υπέρ του Ολυμπιακού.
Η έρευνα, μάλιστα ανέδειξε και τις μεγαλύτερες διαφορές που έχουν υπάρξει σε εκτελέσεις βολών στην ιστορία της Euroleague τα τελευταία 25+ χρόνια, με το όνομα του Ολυμπιακού να περιλαμβάνεται δύο φορές στην λίστα!
Συγκεκριμένα το 2009 ο Ολυμπιακός απέναντι στην Εφές εκτέλεσε 49 βολές έναντι 16 των Τούρκων, ενώ το 2000 οι «ερυθρόλευκοι» εκτέλεσαν 33 βολές, έναντι των 5 που είχε εκτελέσει η Οβαρένσε.
All-time biggest FTA gaps in EuroLeague history (25+ seasons):— EL_StatsLab (@El_Statslab) March 24, 2026
→ Kinder London Towers 6 vs Kinder Virtus Bologna 42 (2001)
→ Partizan Igokea 10 vs Real Madrid 45 (2007)
→ DKV Joventut 12 vs Tau Ceramica 46 (2008)
→ Efes Pilsen 16 vs Olympiacos 49 (2009)
→ Lottomatica Roma…