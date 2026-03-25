Οι 0-14 βολές στο πρώτο μέρος του Βαλένθια-Ολυμπιακός προκάλεσαν εντύπωση και... έρευνα (pics)

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από την Βαλένθια με 85-84, όμως εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι στο πρώτο ημίχρονο οι «ερυθρόλευκοι» εκτέλεσαν 14 βολές και οι Ισπανοί καμία!

Το 0-14 στις βολές, μάλιστα έφερε... έρευνα από τον λογαριασμό «EL StatsLab» στο Χ, που παρουσίασε τις μεγαλύτερες διαφορές που έχουν υπάρξει σε εκτελέσεις βολών σε ματς της Euroleague.

Την φετινή σεζόν, μάλιστα οι Πειραιώτες κατέχουν την πρωτιά, αφού στην αναμέτρηση με την Παρτιζάν εκτέλεσαν 31 βολές και οι Σέρβοι πέντε, δηλαδή διαφορά 26 βολών υπέρ του Ολυμπιακού.

16 FT gap tonight is not even top 5 this season.



Biggest FTA gaps in 2025/26 so far:



→ Olympiacos 31 vs Partizan 5 (26 FT difference)

→ Real Madrid 35 vs AS Monaco 10 (25 FT difference)

→ AS Monaco 33 vs Anadolu Efes 11 (22 FT difference) https://t.co/mOcGNQ3VGl — EL_StatsLab (@El_Statslab) March 24, 2026

Η έρευνα, μάλιστα ανέδειξε και τις μεγαλύτερες διαφορές που έχουν υπάρξει σε εκτελέσεις βολών στην ιστορία της Euroleague τα τελευταία 25+ χρόνια, με το όνομα του Ολυμπιακού να περιλαμβάνεται δύο φορές στην λίστα!

Συγκεκριμένα το 2009 ο Ολυμπιακός απέναντι στην Εφές εκτέλεσε 49 βολές έναντι 16 των Τούρκων, ενώ το 2000 οι «ερυθρόλευκοι» εκτέλεσαν 33 βολές, έναντι των 5 που είχε εκτελέσει η Οβαρένσε.