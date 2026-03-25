Σερέλης: «Ο Παναθηναϊκός έχει περισσότερο ταλέντο και μεγάλες προσωπικότητες»

Ο άμεσος συνεργάτης του Εργκίν Αταμάν, Χρήστος Σερέλης μετά τη νίκη επί της Ντουμπάι, αναφέρθηκε στο ταλέντο και τις προσωπικότητες που διαθέτει το Τριφύλλι.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ντουμπάι BC: «Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Δεν λειτούργησε το πλάνο και των δύο ομάδων στην άμυνα. Βρέθηκαν πολλοί παίκτες με ταλέντο στο παρκέ. Έπαιξαν αρκετά καλά, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει περισσότερο ταλέντο από την Ντουμπάι BC. Ο Παναθηναϊκός έχει πολλές προσωπικότητες».

Για την εικόνα: «Η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο η Ντουμπάι BC ξέφυγε και ο Όσμαν έβαλε κάποια προσωπικά καλάθια. Η εικόνα μας θα μπορούσε να είχε μεγαλύτερο σκορ. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε καθαρό μυαλό, σκοράραμε εύκολα με τον Ναν. Καταλυτικός ο Ναν, αλλά και ο Χέιζ – Ντέιβις».

Για τον Μπέικον και τις αδυναμίες: «Είχαμε πρόβλημα με τον Μπέικον. Προσπαθήσαμε να στείλουμε δεύτερο παίκτη πάνω του, αλλά δεν τα καταφέραμε. Τελικά βρήκαμε τις αδυναμίες της Ντουμπάι BC και αυτό μας έδωσε τη νίκη».