Ναν στην “Magic Euroleague”: «Πάντα θα είμαστε ζωντανοί μέχρι να τελειώσει η σεζόν» (vid)

Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού Aktor απέναντι στην Ντουμπάι, ο Κέντρικ Ναν μίλησε στην «Magic Euroleague» και ξεκαθάρισε πως το «τριφύλλι» θα είναι… πάντα ζωντανό μέχρι το φινάλε της σεζόν.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην «Magic Euroleague»:

-Οπότε Ναν, είναι η κατάλληλη στιγμή μέσα στην σεζόν για να παίξετε το καλύτερό σας μπάσκετ;

«Είναι. Είμαστε αρκετά χαμηλά στην βαθμολογία τώρα, οπότε… Δεν είναι αυτό που περιμέναμε, αλλά έχουμε ακόμα ευκαιρίες να ανέβουμε πιο ψηλά και να είμαστε σε καλή θέση στα play-off».

-Ξέρουμε πως παρά κάποιες ήττες, δεν έχασες ποτέ την πίστη σου στην ομάδα. Όχι μόνο εσύ, αλλά όλοι στην ομάδα, όλος ο οργανισμός, οι παίκτες, ο πρόεδρος, όλοι. Πόσο σημαντική ήταν αυτή η αυτοπεποίθηση για εσένα για να έρθει αυτό το σερί τριών νικών;

«Τεράστιας σημασίας. Τα εύσημα πάνε στους παίκτες μέσα σε αυτά τα αποδυτήρια. Δεν σταματήσαμε ποτέ να δουλεύουμε, δεν σταματήσαμε ποτέ να πιστεύουμε. Έχουμε τους καλύτερους παίκτες αν με ρωτήσεις. Όλοι έρχονται έτοιμοι κάθε μέρα και είμαστε συγκεντρωμένοι. Πήραμε μία νίκη εδώ εκτός έδρας και έχουμε ένα ακόμα μεγάλο ματς στην έδρα μας με την Μονακό».

-Υπήρξε κάποια πιθανότητα να χάσεις το τρίποντο που τελείωσε τον αγώνα;

«Δεν θα μάθουμε ποτέ (σ.σ. γελάει)».

-Αυτή την στιγμή πώς είναι το ηθικό της ομάδας; Πώς μπορεί αυτή η ομάδα να δώσει ώθηση ώστε να ολοκληρώσετε την regular season ακριβώς όπως θέλετε;

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι με αυτή τη νίκη εκτός έδρας, αλλά ξέρουμε πως έχουμε περισσότερη δουλειά να κάνουμε. Πρέπει να κερδίσουμε και τα επόμενα παιχνίδια, όπως και αυτό. Δεν ενθουσιαζόμαστε πολύ για αυτή τη νίκη. Σίγουρα θα προετοιμαστούμε σωστά, θα ξεκουραστούμε αύριο και θα είμαστε έτοιμοι».

-Νιώθεις πως η ομάδα είναι ακόμα ζωντανή ακόμα και για την πρώτη τετράδα;

«Φυσικά! Πάντα είμαστε ζωντανοί. Πάντα θα είμαστε ζωντανοί μέχρι να τελειώσει η σεζόν».

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