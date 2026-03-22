Οι Θάντερ «διέλυσαν» τους Ουίζαρντς σε επεισοδιακό ματς

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ έκαναν άνετο πέρασμα από την έδρα των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς επικρατώντας με 111-132.

Η αναμέτρηση στιγματίστηκε από το επεισόδιο που υπήρξε λίγο πριν την λήξη του ημιχρόνου, όταν υπήρξε σύρραξη στο παρκέ μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τέσσερις αποβολές.

Οι Θάντερ, μάλιστα έμειναν χωρίς τρεις παίκτες, όμως κατάφεραν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης, φτάνοντας με άνεση στη νίκη, που βελτιώνει το ρεκόρ τους στο 56-15.

O Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ με 40 πόντους, 3 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Μπιλάλ Κουλιμπάλι να ξεχωρίζει για τους Ουίζαρντς έχοντας 21 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης