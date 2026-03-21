Πανόραμα GBL: Σε δύσκολη θέση Μαρούσι και Καρδίτσα - Σπουδαίο διπλό ο Κολοσσός

Ο Άρης πήρε την νίκη κόντρα στην Καρδίτσα στο «Παλέ», ενώ το Περιστέρι «λύγισε» τον ΠΑΟΚ στην έδρα του. Αντίθετα ο Κολοσσός πήρε ένα τεράστιο διπλό στην έδρα του Προμηθέα, ενώ η Μύκονος επέστρεψε στις νίκες απέναντι στο Μαρούσι στο κλειστό του «Άγιου Θωμά» για την 22η αγωνιστική της GBL.
Η 22η αγωνιστική
Σάββατο 21/03
Προμηθέας - Κολοσσός 78-96
Άρης - Καρδίτσα 78-55
Περιστέρι - ΠΑΟΚ 75-70
Μαρούσι - Μύκονος 94-103
Κυριακή 22/03
ΑΕΚ - Ηρακλής 13:00 (ΕΡΤ2 Σπορ)
Πανιώνιος - Παναθηναϊκός 16:00 (ΕΡΤ2 Σπορ)
Ρεπό: Ολυμπιακός
Η Βαθμολογία (Ν-Η)
1. Ολυμπιακός 40 (20-0)
2. Παναθηναϊκός 36 (16-4)
3. ΑΕΚ 33 (14-5)
4. Περιστέρι 31 (11-9)
5. ΠΑΟΚ 29 (11-7)
6. Άρης 29 (11-7)
7. Μύκονος 28 (8-12)
8. Κολοσσός 27 (7-13)
9. Ηρακλής 28 (7-11)
10. Προμηθέας 27 (7-13)
11. Καρδίτσα 25 (5-15)
12. Μαρούσι 25 (4-17)
13. Πανιώνιος 24 (5-14)
Επόμενη αγωνιστική (23η)
Σάββατο 28/03
Κολοσσός - Άρης 16:00
ΠΑΟΚ - Προμηθέας 16:00
ΑΕΚ - Περιστέρι 18:15
Κυριακή 29/03
Καρδίτσα - Πανιώνιος 13:00
Ηρακλής - Μαρούσι 15:30
Δευτέρα 30/03
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 19:00
Ρεπό: Μύκονος