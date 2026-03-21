Πανόραμα GBL: Σε δύσκολη θέση Μαρούσι και Καρδίτσα - Σπουδαίο διπλό ο Κολοσσός

Με τέσσερα παιχνίδια ξεκίνησε η 22η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Άρης Betsson και Περιστέρι Betsson προστάτεψαν το «σπίτι» τους, εκτός έδρας νίκες για Μύκονο και Κολοσσό.

Ο Άρης πήρε την νίκη κόντρα στην Καρδίτσα στο «Παλέ», ενώ το Περιστέρι «λύγισε» τον ΠΑΟΚ στην έδρα του. Αντίθετα ο Κολοσσός πήρε ένα τεράστιο διπλό στην έδρα του Προμηθέα, ενώ η Μύκονος επέστρεψε στις νίκες απέναντι στο Μαρούσι στο κλειστό του «Άγιου Θωμά» για την 22η αγωνιστική της GBL.

Η 22η αγωνιστική

Σάββατο 21/03

Προμηθέας - Κολοσσός 78-96

Άρης - Καρδίτσα 78-55

Περιστέρι - ΠΑΟΚ 75-70

Μαρούσι - Μύκονος 94-103

Κυριακή 22/03

ΑΕΚ - Ηρακλής 13:00 (ΕΡΤ2 Σπορ)

Πανιώνιος - Παναθηναϊκός 16:00 (ΕΡΤ2 Σπορ)

Ρεπό: Ολυμπιακός

Η Βαθμολογία (Ν-Η)

1. Ολυμπιακός 40 (20-0)

2. Παναθηναϊκός 36 (16-4)

3. ΑΕΚ 33 (14-5)

4. Περιστέρι 31 (11-9)

5. ΠΑΟΚ 29 (11-7)

6. Άρης 29 (11-7)

7. Μύκονος 28 (8-12)

8. Κολοσσός 27 (7-13)

9. Ηρακλής 28 (7-11)

10. Προμηθέας 27 (7-13)

11. Καρδίτσα 25 (5-15)

12. Μαρούσι 25 (4-17)

13. Πανιώνιος 24 (5-14)

Επόμενη αγωνιστική (23η)

Σάββατο 28/03

Κολοσσός - Άρης 16:00

ΠΑΟΚ - Προμηθέας 16:00

ΑΕΚ - Περιστέρι 18:15

Κυριακή 29/03

Καρδίτσα - Πανιώνιος 13:00

Ηρακλής - Μαρούσι 15:30

Δευτέρα 30/03

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 19:00

Ρεπό: Μύκονος