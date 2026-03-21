Μίλιτσιτς: «Ήταν πρόκληση να παίξουμε χωρίς τρία πόιντ γκαρντ - Μας βοήθησε πολύ ο Πουρλίδας»

Ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του και τη νίκη κόντρα στην Καρδίτσα έμεινε ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς, τονίζοντας την προσπάθεια που κατέβαλαν όλοι οι παίκτες του.

Στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου ο Κροάτης τεχνικός ανέφερε μεταξύ άλλων…

Στο αρχικό του σχόλιο είπε: «Η προετοιμασία ήταν δύσκολη γιατί η Καρδίτσα έπαιξε πολύ καλά με την Τόφας. Ξέραμε ότι θα είμαστε χωρίς τα τρία μας πλέιμεϊκερ. Τακτικά βρήκαμε λύσεις για να επιτεθούμε με πλάνο και όχι χαοτικά. Κάναμε ό,τι δείξαμε στις προπονήσεις. Στην αρχή κάναμε κάποια λάθη, όμως όταν προσαρμόστηκαν οι παίκτες μου, βρήκαμε ρυθμό. Είμαι χαρούμενος που δείξαμε αυτή την επιθυμία, μπαίναμε στη μάχη για κάθε μπάλα και βλέπουμε τους παίκτες να ανταποκρίνονται. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια στο αμυντικό κομμάτι και σε κάθε μπάλα. Θέλουμε να το εφαρμόσουμε αυτό σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού».

Για την απουσία των τριών πλέιμεϊκερ και την προσθήκη του Πουρλίδα για αυτό το ματς: «Ηταν μια πρόκληση για μας το να παίξεις χωρίς τρία πόιντ γκαρντ. Μποχωρίδης και Χάρελ έκαναν καλή δουλειά σε αυτή τη θέση. Ο Πουρλίδας ήταν πολύ καλός στην εβδομάδα, ιδίως αμυντικά και είχε την αυτοπεποίθηση για να τον βάλουμε στο παρκέ. Ο Πουρλίδας έδειξε επιθυμία και αυτοπεποίθηση και μας βοήθησε πάρα πολύ στα λεπτά που έπαιξε και έδωσε ανάσες. Ο Χατζηλάμπρου δεν ήταν μαζί μας στις προπονήσεις λόγω του τουρνουά των Εφήβων. Ετσι μπορούν οι νέοι παίκτες να κερδίσουν περισσότερες ευκαιρίες».

Για τη συνέχεια: «Έχουμε ένα δύσκολο πρόγραμμα. Ειδικά με τον Κολοσσό είναι ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι. Θα δούμε τι θα γίνει με τους παίκτες μας μέσα στην εβδομάδα. Προπονούμαστε με τη νοοτροπία του πως θα βελτιώσουμε κάποια κομμάτια του παιχνιδιού. Υπάρχει μια δύσκολη κατάσταση. Βάζουμε δυνατή μουσική σε κάποιες προπονήσεις για να μην έχουμε εύκολη επικοινωνία μεταξύ μας για να δούμε τους μηχανισμούς μας, τους αυτοματισμούς και όλη την κατάσταση».