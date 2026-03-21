Έδωσε το σύνθημα ο DPG: «Είμαστε ο Παναθηναϊκός - Θα ξαναγράψουμε ιστορία με το πιο μάγκικο Ευρωπαϊκό»!

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω ανάρτησης του στο Instagram έδωσε το σύνθημα για την φετινή σεζόν, γράφοντας πως κόντρα σε όλους η ομάδα του Αταμάν θα ξαναγράψει ιστορία με το πιο μάγκικο Ευρωπαϊκό, γιατί... είμαστε ο Παναθηναϊκός.

Με την αύρα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μετά και την παρουσία στα court seat του Telekom Center ο Παναθηναϊκός έλιωσε στο κολαστήριο του ΟΑΚΑ τον Ερυθρό Αστέρα. Ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ με ανάρτηση του στο instragram έδωσε το σύνθημα για την φετινή σεζόν, γράφοντας πως κόντρα σε όλους η ομάδα του Αταμάν θα ξαναγράψει ιστορία με το πιο μάγκικο Ευρωπαϊκό, γιατί... είμαστε ο Παναθηναϊκός.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

Μαθημένοι στην κόντρα πάντα εμείς στον Παναθηναϊκό. Το 2002 ΚΟΝΤΡΑ σε όλους ,με Ντέγιαν πήραμε το μέχρι τότε πιο μαγκικό Ευρωπαϊκό της ιστορίας. Το 2024 ΚΟΝΤΡΑ σε όλους ,με Σλούκα πήραμε το ακόμα πιο μάγκικο Ευρωπαϊκό. Το 2026 ΚΟΝΤΡΑ σε όλους θα ξαναγράψουμε ιστορία με το μέχρι σήμερα πιο μάγκικο Ευρωπαϊκό….



Γιατι? ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ! Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΕΙΔΕ ΠΟΤΕ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ!