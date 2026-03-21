Χωρίς νέα προβλήματα ο Ηρακλής με την ΑΕΚ - «Με συγκέντρωση και ενέργεια»

Ο Ηρακλής αντιμετωπίζει αύριο (22/03, 13:00) την ΑΕΚ στη Sunel Arena στο πλαίσιο της, 22ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, με τον Ζόραν Λούκιτς να υπολογίζει σε όλους τους παίκτες του πλην του τραυματία Βασίλη Χρηστίδη.

Οι κυανόλευκοι ολοκλήρωσαν σήμερα (21/03) την προετοιμασία τους, με μια μεσημεριανή προπόνηση στο Ιβανώφειο και το απόγευμα αναχώρησαν για την Αθήνα. Πλην της απουσίας του τραυματία Βασίλη Χρηστίδη (κάταγμα στο πόδι), δεν υπάρχουν άλλα αγωνιστικά προβλήματα.

Την αποστολή του Ηρακλή απαρτίζουν οι εξής καλαθοσφαιριστές: D.J. Funderburk, Josiah Strong, Zaccheus Darko-Kelly, Chris Smith, Νίκος Τσιακμάς, Δημήτρης Μωραΐτης, Lance Ware, Κώστας Καμπουρίδης, Τζον Σίλας, Justin Edler-Davis και Μάριος Γιαννίκος.

Καραποστόλου: «Συγκέντρωση στο πλάνο και υψηλά επίπεδα ενέργειας»

Ο συνεργάτης του Ζόραν Λούκιτς, Σωτήρης Καραποστόλου δήλωσε για την αυριανή αναμέτρηση: «Έχουμε έναν δύσκολο εκτός έδρας αγώνα με αντίπαλο την ΑΕΚ, η οποία βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση τον τελευταίο καιρό, αφού ήταν η μόνη αήττητη ομάδα στη φάση των 16 του BCL. Διαθέτει ένα πάρα πολύ ποιοτικό ρόστερ, το οποίο καλούμαστε να περιορίσουμε. Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι στο πλάνο και να έχουμε την ενέργειά μας σε υψηλά επίπεδα, επιβάλλοντας τον δικό μας ρυθμό».