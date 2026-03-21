Στην ΚΑΕ Άρης Betsson ως εκπρόσωπος του ΑΣ ο Γαλιλαίας

Ο Χρίστος Γαλιλαίας θα είναι ο νέος εκπρόσωπος του Ερασιτέχνη στην ΚΑΕ Άρης

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΑΣ:

"Ο Α.Σ. Άρης ανακοινώνει ότι ο Χρίστος Γαλιλαίας είναι ο νέος εκπρόσωπος του Α.Σ. Άρης στην ΚΑΕ Άρης Betsson.

Ο Χρίστος Γαλιλαίας έχει πλούσια διαδρομή και σημαντική προσφορά στην οικογένεια του Άρης και όχι μόνο. Έχει διατελέσει επί σειρά ετών αντιπρόεδρος της ΚΑΕ, ενώ αποτελεί αναπόσπαστο μέλος του δ.σ. του Α.Σ. Άρης. Πρόκειται για έναν από τους κορυφαίους Έλληνες βιολιστές, με συναυλίες παγκοσμίου επιπέδου, αλλά και Καθηγητή Πανεπιστημίου στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, από τον Ιανουάριο του 2021 είναι Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης και Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Πλέον, θα είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον Α.Σ. Άρης και την ΚΑΕ Άρης Betsson, εκπροσωπώντας τον Ερασιτέχνη στο δ.σ. της ομάδας μπάσκετ του συλλόγου."