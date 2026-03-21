Σκαριόλο: «Μην με ρωτήσετε για την τελευταία φάση, έχω μείνει άφωνος»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο τόνισε πως έμεινε… άφωνος με το φάουλ που κέρδισε ο Σιλβέν Φρανσίσκο στο φινάλε του Ζαλγκίρις Κάουνας-Ρεάλ Μαδρίτης και έδωσε τη νίκη στους γηπεδούχους.

Η Ζαλγκίρις Κάουνας κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης με 87-85. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα με βολές 3” πριν το φινάλε του ματς.

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο δεν μπορούσε να πιστέψει το φάουλ που κέρδισε ο γκαρντ των γηπεδούχων και δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του στις δηλώσεις του.

«Ήμασταν μπροστά με τέσσερις πόντους λίγα λεπτά πριν το τέλος, χάσαμε τρία ελεύθερα σουτ και ένα lay-up, που πιθανώς θα μπορούσε να είναι η αποφασιστική κατοχή, αλλά δεν είχαμε ακρίβεια. Μετά το παιχνίδι έγινε πάνω-κάτω… και μην με ρωτήσετε για την τελευταία φάση, γιατί είμαι άφωνος, πραγματικά άφωνος» ανέφερε για την καθοριστική φάση στο τέλος.

«Αν είχε μπει το τελευταίο σουτ, θα κερδίζαμε. Ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι — οποιαδήποτε από τις δύο ομάδες θα μπορούσε να είχε κερδίσει. Προφανώς, ο Ζαλγκίρις άξιζε τη νίκη, ίσως κατά 1% περισσότερο από εμάς. Ήταν πιθανώς λίγο πιο συγκεντρωμένοι στις τελευταίες επιθέσεις στα τελευταία λεπτά, αλλά η ομάδα πάλεψε, έπαιξε καλά και είχαμε πολλές ευκαιρίες.

Είναι μια οδυνηρή ήττα γιατί είχαμε μια μεγάλη ευκαιρία να κερδίσουμε σε ένα πολύ δύσκολο γήπεδο, όπου είναι δύσκολο να παίξουν οι φιλοξενούμενοι και δύσκολο για τους διαιτητές. Αλλά ήμασταν εκεί» δήλωσε ακόμα.