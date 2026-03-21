Ο Αταμάν αποθέωσε τον Χουάντσο στα αποδυτήρια (vid)

Ο Ισπανός πάουερ φόργουορντ ήταν παίκτης - κλειδί στην ανατροπή του «τριφυλλιού» απέναντι στους Σέρβους και ο κόουτς Αταμάν τον αποθέωσε μπροστά στους υπόλοιπους αθλητές του.
«Λοιπόν, στατιστικά είδα ότι ο Νάιτζελ έπαιξε καλά στην επίθεση, ο Κέντρικ, ο Σλούκας και ο Ρογκαβόπουλος έβαλαν μεγάλα σουτ. Αλλά ο Χουάντσο έπαιξε καταπληκτική άμυνα στο τελευταίο δεκάλεπτο. Καλή δουλειά, Χουάντσο. Καλή δουλειά, φίλε», ήταν τα λόγια του Τούρκου προπονητή.
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Coach Ergin Ataman congratulates the team on a great collective effort and highlights the defensive mindset in the final quarter. 🙌— Panathinaikos BC (@Paobcgr) March 21, 2026
The challenge remains high as every upcoming game becomes even more demanding.
Watch the full speech on CLUB 1908: https://t.co/SIsT5VWF7w 📲… pic.twitter.com/ee7ityncB1