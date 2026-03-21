Ο Αταμάν αποθέωσε τον Χουάντσο στα αποδυτήρια (vid)

Ο Εργκίν Αταμάν αποθέωσε τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στα αποδυτήρια μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού Aktor απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Ισπανός πάουερ φόργουορντ ήταν παίκτης - κλειδί στην ανατροπή του «τριφυλλιού» απέναντι στους Σέρβους και ο κόουτς Αταμάν τον αποθέωσε μπροστά στους υπόλοιπους αθλητές του.

«Λοιπόν, στατιστικά είδα ότι ο Νάιτζελ έπαιξε καλά στην επίθεση, ο Κέντρικ, ο Σλούκας και ο Ρογκαβόπουλος έβαλαν μεγάλα σουτ. Αλλά ο Χουάντσο έπαιξε καταπληκτική άμυνα στο τελευταίο δεκάλεπτο. Καλή δουλειά, Χουάντσο. Καλή δουλειά, φίλε», ήταν τα λόγια του Τούρκου προπονητή.

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