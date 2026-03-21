Αφιλόξενο το "T-Center" για τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου: 8-1 το σερί νικών

Το "T-Center" εξελίσσεται σε μία ιδιαίτερα... αφιλόξενη έδρα για τον Ερυθρό Αστέρα, καθώς ο Παναθηναϊκός Aktor «τρέχει» ένα 8-1 κόντρα στους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου.

Το «τριφύλλι» από το 2013 και έπειτα έχει υποδεχτεί 12 φορές τη σερβική ομάδα και ο απολογισμός είναι άκρως εντυπωσιακός: 10 νίκες για τους γηπεδούχους και μόλις δύο για τους φιλοξενούμενους. Μάλιστα, η μέση τιμή της απόστασης στις «πράσινες» επικρατήσεις... φλερτάρει με διψήφιο αριθμό (9,4 πόντοι κατά μέσο όρο).

Από εκεί και πέρα, την τελευταία 10ετία (Μάρτιος 2016 - Μάρτιος 2026) οι επτά φορές πρωταθλητές Ευρώπης έχουν δώσει εννέα ματς στο «σπίτι» τους απέναντι στους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου και το... επιμέρους στατιστικό είναι επιβλητικό: οκτώ νίκες για τον Παναθηναϊκό Aktor και μόλις μία για τη σερβική ομάδα.

Θα έλεγε κανείς πως η ανατροπή από το -12 το βράδυ της Παρασκευής (20/3) και η μετέπειτα νίκη του «τριφυλλιού» επιβεβαίωσε έναν... άγραφο κανόνα, που υπάρχει στα παιχνίδια Παναθηναϊκός - Ερυθρός Αστέρας της Euroleague και θέλει νικητές στο φινάλε τους γηπεδούχους.

Αναλυτικά οι αγώνες των δυο τους με γηπεδούχους τους «πράσινους»:

6/12/2013 Παναθηναϊκός - Ερυθρός Αστέρας 69-63

13/2/2015 Παναθηναϊκός - Ερυθρός Αστέρας 74-69

13/1/2016 Παναθηναϊκός - Ερυθρός Αστέρας 63-74

28/10/2016 Παναθηναϊκός - Ερυθρός Αστέρας 70-59

20/3/2018 Παναθηναϊκός - Ερυθρός Αστέρας 91-71

3/10/2019 Παναθηναϊκός - Ερυθρός Αστέρας 87-82

19/3/2021 Παναθηναϊκός - Ερυθρός Αστέρας 82-86

25/2/2022 Παναθηναϊκός - Ερυθρός Αστέρας 79-73

10/3/2023 Παναθηναϊκός - Ερυθρός Αστέρας 75-66

28/12/2023 Παναθηναϊκός - Ερυθρός Αστέρας 82-65

11/4/2025 Παναθηναϊκός - Ερυθρός Αστέρας 111-104

20/3/2026 Παναθηναϊκός - Ερυθρός Αστέρας 82-74