Γιασικεβίτσιους: «Είμαστε πρώτοι, αλλά το μπάσκετ μας δεν είναι σε υψηλό επίπεδο - Αντιμετωπίζουμε ζητήματα κινήτρου»

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μίλησε για την κατάσταση της Φενέρμπαχτσε, που βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας της Euroleague, αλλά ταλαιπωρείται από σοβαρά προβλήματα τραυματισμών το τελευταίο διάστημα.

Αναλυτικά όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

Για την ανατροπή απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο: «Συγχαρητήρια στους παίκτες μας και στους φιλάθλους μας. Η νίκη είναι πάντα ένα σπουδαίο συναίσθημα και είναι ιδιαίτερα ωραίο να βλέπεις το γήπεδο γεμάτο. Νομίζω πως ο κόσμος ήταν καθοριστικός παράγοντας. Αλλά για να έχει ο κόσμος αντίκτυπο, η ομάδα πρέπει να βγει στο παρκέ, να παλέψει και να αφήσει τα πάντα στο γήπεδο.

Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν ανταγωνιστικοί. Η Αρμάνι μας πίεζε συνεχώς και μας... έβγαζε από την επίθεσή μας. Οι γκαρντ μας δεν οργάνωναν καλά την ομάδα, οπότε είμαι χαρούμενος που ανέβασαν την απόδοσή τους και άρχισαν να παλεύουν στο δεύτερο ημίχρονο. Η προσέγγισή τους ήταν εντελώς διαφορετική μετά, ήμασταν πιο δυνατοί και πιο πειθαρχημένοι. Προφανώς είχαμε και εξαιρετικές εμφανίσεις από τους τρεις γκαρντ μας.

Όπως έχουμε πει άλλες φορές, αυτή δεν είναι εύκολη περίοδος. Νομίζω ότι οι παίκτες παλεύουν περισσότερο με τον εαυτό τους παρά με οτιδήποτε άλλο. Είμαστε στην κορυφή της βαθμολογίας και πρέπει να παραμείνουμε επαγγελματίες, αλλά όταν όλα πάνε τόσο καλά, μερικές φορές είναι δύσκολο να ακούσεις τον προπονητή. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αντιμετωπίζουμε κάποια ζητήματα κινήτρου».

Για την απόδοση του Τέιλεν Χόρτον - Τάκερ: «Πολλές φορές, με τον Ντέβον Χολ εκτός, ο Ουέιντ Μπόλντγουιν και ο Τέιλερ Χόρτον - Τάκερ παίζουν περισσότερο μόνοι τους και αυτό τους βάζει μεγαλύτερη πίεση. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον "ΤHT" βάζοντάς τον μαζί με τον Ντε Κολό, γιατί ο Νάντο βοηθά στη δημιουργία. Η πίεση της Μιλάνο μας δημιουργούσε μεγάλα προβλήματα και χαλούσε την επιθετική μας λειτουργία, οπότε ήταν καλύτερο να ξεκινήσουν μαζί για να έχουμε καλύτερη ροή στην επίθεση. Σε ένα σημείο είχαμε μείνει κάτω από τους 30 πόντους για αρκετή ώρα.

Όταν έχεις δύο ή τρεις χειριστές της μπάλας στο παρκέ, αυτό κάνει μεγάλη διαφορά — βοηθάει πραγματικά. Γι’ αυτό μικρύναμε το rotation και παίξαμε μόνο με οκτώ παίκτες στο δεύτερο ημίχρονο. Ιδανικά θα ήθελα να έχω μέχρι και τέσσερις χειριστές στο παρκέ, αλλά αυτή τη στιγμή δεν γίνεται λόγω των τραυματισμών».

Για το πώς ήρθε η... μεταμόρφωση της Φενέρμπαχτσε στο δεύτερο ημίχρονο: «Οι παίκτες αποφάσισαν ότι θέλουν να παίξουν και να παλέψουν. Όλες οι λεπτομέρειες του μπάσκετ έρχονται δεύτερες — πρώτα έρχεται η ανταγωνιστικότητα, η σκληράδα, το να βάζεις το σώμα σου στη μάχη και να παίζεις ομαδικά. Ακούγεται απλό, αλλά στο πρώτο ημίχρονο δεν κυκλοφορούσαμε την μπάλα και ο καθένας προσπαθούσε να λύσει τις φάσεις μόνος του.

Απλά χαίρομαι που αντέδρασαν. Ξέρω ότι αυτή η ομάδα έχει χαρακτήρα. Οι περισσότεροι παίκτες προέρχονται από την περσινή κατάκτηση του τίτλου και οι υπόλοιποι βελτιώνονται και παίζουν πολύ καλά. Κερδίζουμε παιχνίδια παρά τα πολλά προβλήματα και ξέρω ότι έχουν τη σωστή νοοτροπία, αλλά ακόμα παλεύουν με τον εαυτό τους.

Μπορεί να είμαστε πρώτοι στη βαθμολογία, αλλά δεν πιστεύω ότι το μπάσκετ μας είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο αυτή τη στιγμή. Ταυτόχρονα, δεν είναι εύκολο με τόσους τραυματισμούς και ένα τόσο απαιτητικό πρόγραμμα. Έχουμε τρεις συνεχόμενες "διαβολοβδομάδες", κάτι που κάνει τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα. Καταλαβαίνω μέχρι ενός σημείου τους παίκτες μου, αλλά δεν πρέπει να ψάχνουμε δικαιολογίες. Πρέπει να αγωνιζόμαστε όπως στην τρίτη περίοδο κάθε φορά που μπαίνουμε στο παρκέ».