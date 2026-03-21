Ο Ράιτ επιβεβαίωσε την πρόταση της Μπαρτσελόνα και χρησιμοποίησε μια ατάκα του Αταμάν!

Ο Μόουζες Ράιτ επιβεβαίωσε πως η Μπαρτσελόνα βρίσκεται στο... κατώφλι του και χρησιμοποίησε μια ατάκα του Εργκίν Αταμάν, αναφορικά με τον Τύπο και τα πρόσφατα δημοσιεύματα.

Ο Αμερικανός σέντερ της Ζαλγκίρις, που φέτος μετράει 13 πόντους και 6 ριμπάουντ ανά ματς στην Euroleague, έχει μεγάλη ζήτηση στην αγορά.

Μιλώντας στο "BasketNews" με αφορμή την πρόταση των Καταλανών, που φημολογείται πως έχει στα χέρια του, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού επιβεβαίωσε πως η «Μπάρτσα» βρίσκεται στο κατώφλι του, την ώρα που και οι Λιθουανοί θέλουν να τον κρατήσουν στη "Zalgirio Arena". Επιπλέον, χρησιμοποίησε μια ατάκα του Εργκίν Αταμάν, αναφορικά με τον Τύπο.

Αναλυτικά όσα είπε ο 28χρονος ψηλός:

«Θα πω ό,τι και ο Αταμάν: Μισώ τα media. Έχουμε έξι ακόμα παιχνίδια. Έχουμε το ματς με τη Μπάγερν, ένα μεγάλο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε, ένα δύσκολο ματς για το λιθουανικό πρωτάθλημα.

Ναι, λαμβάνω προτάσεις από ομάδες, όμως είμαι συγκεντρωμένος εδώ. Έχω πρόταση από την Ζαλγκίρις και από τη Μπαρτσελόνα, όμως αυτή τη στιγμή με ενδιαφέρει μόνο η Ζαλγκίρις.

Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, είδα ένα δημοσιεύμα πως ο Τζος Νίμπο θα πάει στη Μπαρτσελόνα. Πολλοί θεωρητικά πηγαίνουν στη Μπαρτσελόνα αυτή την περίοδο. Ποιος άλλος; Είδα ότι κοιτούν τον Ναντίρ Ίφι. Μήπως θέλουν και κάποιον άλλον Γάλλο; Δεν ξέρω τι γίνεται».