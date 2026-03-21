Οι Νάγκετς λύγισαν τους Ράπτορς με μεγάλο comeback

Οι Ντένβερ Νάγκετς πανηγύρισαν τη νίκη απέναντι στους Τορόντο Ράπτορς (121-115), κάνοντας μεγάλο comeback στην τέταρτη περίοδο.

Οι Καναδοί μπήκαν καλύτερα στο ματς και προηγήθηκαν με 27-30 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως οι Νάγκετς απάντησαν με επί μέρους 30-23 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, κλείνοντας το ημίχρονο προηγούμενοι με 57-53.

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο, ωστόσο οι Τορόντο Ράπτορς ήταν καταιγιστικοί και με επί μέρους 28-41 πήραν ξανά τα ηνία της αναμέτρηση μπαίνοντας στην τέταρτη περίοδο με προβάδισμα 9 πόντων (85-94).

Σε εκείνο το σημείο όμως οι Νάγκετς έκαναν την αντεπίθεσή τους και με σερί 6-0 στο φινάλε του αγώνα, ολοκλήρωσαν την ανατροπή τους και πανηγύρισαν μια μεγάλη νίκη απέναντι στους Ράπτορς.

Ο Τζαμάλ Μάρεϊ με 31 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Τζέικοπ Πόετλ να ξεχωρίζει για τους ηττημένους έχοντας 23 πόντους, 11 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

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