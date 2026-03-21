Μεγάλο διπλό των Μπλέιζερς στην Μινεσότα

Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς πανηγύρισαν τεράστια νίκη στην έδρα των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, επικρατώντας με 108-104.

Οι Μπλέιζερς ήταν ανώτεροι από το ξεκίνημα του ματς, αφού προηγήθηκαν με 28-33 στην λήξη της πρώτης περιόδου και με επί μέρους 31-35 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, έκλεισαν το ημίχρονο προηγούμενοι με 59-68.

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο, οι Τίμπεργουλβς έκαναν την αντεπίθεσή τους και με επί μέρους 27-19, έφεραν την διαφορά στο καλάθι (86-87), όμως οι Μπλέιζερς άντεξαν στην πίεση στο τέταρτο δωδεκάλεπτο, φεύγοντας με μια μεγάλη νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι Μπλέιζερς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 35-36 και ετοιμάζονται να «κλειδώσουν» την παρουσία τους στο play-in tournament, ενώ οι Τίμπεργουλβς έπεσαν στο 43-28.

Ο Ντένι Αβντίγια με 25 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Μπλέιζερς, με τον Άιο Ντοσούνμπου να ξεχωρίζει για τους Γκρίζλις με 17 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

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