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Το εντυπωσιακό comeback του Παναθηναϊκού κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα (vid)

Μπάσκετ
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Ο Παναθηναϊκός μέσα επέστρεψε από το -12 απέναντι στους Σέρβους και πανηγύρισε μια μεγάλη νίκη που τον διατηρεί «ζωντανό» στην μάχη για την είσοδο στην εξάδα.

Το Τριφύλλι, έχανε με 50-62 δύο λεπτά πριν την λήξη της τρίτης περιόδου, όμως σε εκείνο το σημείο ξεκίνησε την αντεπίθεσή του και με ένα εντυπωσιακό σερί 22-5 έκανε την ανατροπή και κατατρόπωσε τους Σέρβους.

Η Euroleague, μάλιστα ανάρτησε στους λογαριασμούς της στα social media, video με τα τελευταία λεπτά της αναμέτρηση και την «τρέλα» που επικράτησε στο ΟΑΚΑ μετά την ανατροπή του Παναθηναϊκού.

@euroleague From down 12… to this ending 🤯 Final Minutes Panathinaikos vs Crvena Zvezda #euroleague #panathinaikos #crvenazvezda ♬ Epic Battle - SILVANA INSPIRA
Το εντυπωσιακό comeback του Παναθηναϊκού κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα (vid)