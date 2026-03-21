Το εντυπωσιακό comeback του Παναθηναϊκού κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα (vid)

Ο Παναθηναϊκός μέσα επέστρεψε από το -12 απέναντι στους Σέρβους και πανηγύρισε μια μεγάλη νίκη που τον διατηρεί «ζωντανό» στην μάχη για την είσοδο στην εξάδα.

Το Τριφύλλι, έχανε με 50-62 δύο λεπτά πριν την λήξη της τρίτης περιόδου, όμως σε εκείνο το σημείο ξεκίνησε την αντεπίθεσή του και με ένα εντυπωσιακό σερί 22-5 έκανε την ανατροπή και κατατρόπωσε τους Σέρβους.

Η Euroleague, μάλιστα ανάρτησε στους λογαριασμούς της στα social media, video με τα τελευταία λεπτά της αναμέτρηση και την «τρέλα» που επικράτησε στο ΟΑΚΑ μετά την ανατροπή του Παναθηναϊκού.