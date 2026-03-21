Ρογκαβόπουλος: «Πιστεύω στην ομάδα από την πρώτη στιγμή, πάμε για έξι νίκες»

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ερυθρού Αστέρα, εξέφρασε την πίστη του στην ομάδα, δίνοντας το σύνθημα για την τελική ευθεία της regular season στην Ευρωλίγκα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της Nova:

Για το ότι στο -12 ο κόσμος αποδοκίμασε και στο τέλος αποθέωσε: «Έτσι είναι ο αγώνας έχει πάνω και κάτω καταφέραμε και κερδίσαμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι γιατί βαθμολογικά είμαστε στο όριο, πρέπει να πάμε λίγο πιο ψηλά μέχρι να κλείσει η κανονική διάρκεια της σεζόν, αλλιώς θα έχουμε πρόβλημα».

Για το τι γύρισε τον διακόπτη: «Βγάλαμε πάθος όλα τα παιδιά δείξαμε πόσο πολύ θέλαμε το παιχνίδι, από την αρχή το θέλαμε αλλά δεν μας έβγαινε και στις δύο πλευρές του παρκέ, αλλά στο τέλος βγάλαμε τρομερή ψυχή συνολικά και για αυτό τα καταφέραμε».

Για την άνοδο των εκτελέσεων τριπόντου στο δεύτερο ημίχρονο: «Ήμασταν λίγο άτσαλοι επιθετικά στο πρώτο ημίχρονο, επιπλέον δεχθήκαμε 48 πόντους που είναι αρκετοί, στο δεύτερο πέσαμε στους 26 που υποδηλώνει τελείως διαφορετική εικόνα, οπότε γενικότερα κάπως στρώσαμε το παιχνίδι και νομίζω ηρεμήσαμε γιατί είχαμε παραπάνω πίεση γνωρίζοντας τη σημασία του αγώνα. Μας βοήθησε ο κόσμος πολύ, όντως κάποια στιγμή μας αποδοκίμασε, πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πιο ήρεμοι, φυσικά παίζοντας στον Παναθηναϊκό όλοι θέλουμε να νικήσουμε, πρέπει να στηρίζουμε την ομάδα, όλοι αγαπάμε την ομάδα και θέλουμε να είμαστε νικητές».

Για την πίεση της κριτικής: «Προσωπικά δεν αγχώνομαι από την κριτική γιατί στο γήπεδο κανένας εξωτερικός παράγοντας δεν μπορεί να επηρεάσει τα όσα κάνεις, στο γήπεδο είσαι υπόλογος του εαυτού σου και της προσπάθειας σου, ο καθένας από εμάς πρέπει να κάνει αυτό που μπορεί ανεξάρτητα από τις αντιδράσεις του κόσμου. Καταλαβαίνουμε όλοι φυσικά τη βαρύτητα ενός αγώνα, έχουμε αισθήματα και εμείς».

Για τη συνεργασία με τον Χέιζ – Ντέιβις: «Όταν μπαίνει η μπάλα από μέσα προς τα έξω αλλάζει όλη η εικόνα του παιχνιδιού, σε αυτό ο Νάιτζελ είναι ο καλύτερος στο είδος του και παρά τα άστοχα σουτ που είχα με προέτρεψε να ξανασουτάρω και εγώ του απάντησα να μην ανησυχεί. Το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ μας ακόμη και αν κάτι στραβώσει τα βρίσκουμε και παίζουμε καλύτερα».

Για τη συνεργασία με τους σούπερ – σταρ: «Νομίζω όταν παίζεις σε αυτό το επίπεδο με αυτούς τους συμπαίκτες πρέπει να έχεις και την ανάλογη προσωπικότητα, ώστε να μπορείς σταθείς δίπλα τους, οπότε αν είσαι διστακτικός δεν γίνεται να αγωνίζεσαι σε αυτό το επίπεδο και δεν θα σου δώσουν πάσα. Είναι άνθρωποι με τεράστιες δυνατότητες».

Για το πόσες νίκες θα κάνει ο Παναθηναϊκός στα επόμενα έξι παιχνίδια: «Θα κερδίσουμε και τα έξι, αυτός είναι ο στόχος δεν φοβόμαστε κανέναν, θα αντιμετωπίσουμε όλες τις ομάδες ανεξαρτήτου έδρας, όλοι μπορούν να κερδίσουν οπουδήποτε, οπότε δεν υπάρχουν αποτελέσματα προγράμματος, το θέμα είναι τελευταία αγωνιστική ποιος θα κάνει το σημαντικότερο ντεμαράζ».

Για την έλλειψη σταθερότητας του Παναθηναϊκού: «Θα φανεί στο γήπεδο, κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό δεν ξέρεις τι γίνεται μέσα στον αγώνα πως θα πάει το κάθε παιχνίδι, να έχουμε υγεία, εγώ πιστεύω πολύ στην ομάδα από την πρώτη στιγμή, έχουμε παίκτες για κάθε δουλειά μέσα στο γήπεδο οπότε δεν τίθεται θέμα αν έχουμε την ποιότητα να καταφέρουμε να βρούμε σταθερότητα. Σίγουρα έχουμε δείξει αστάθεια, όμως πιστεύβω στο τέλος ότι θα τα καταφέρουμε, έχω καλό προαίσθημα. Το είχα πει και στο Κύπελλο όταν δεν το περίμεναν οι περισσότεροι πως θα κερδίσουμε και τα καταφέραμε».

Για το αν τον βοήθησε η εμφάνιση του στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος: «Σίγουρα μου έδωσε αυτοπεποίθηση αυτό, ήταν και η πρώτη μου εμπειρία σε τελικό με την ομάδα ξέρω ότι αυτός είναι ο στόχος μας και το πεπρωμένο του Παναθηναϊκού, οπότε το ότι βοήθησα με κάνει χαρούμενο και μου έδωσε αυτοπεποίθηση και ταυτόχρονα πιστεύω ότι και οι συμπαίκτες μου με εμπιστεύονται ακόμη περισσότερο».