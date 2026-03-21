Φαρίντ: «Η ομάδα έχει αρκετή πίεση - Καταπληκτικοί οι οπαδοί μας»

Ο Κένεθ Φαρίντ μίλησε μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ερυθρού Αστέρα, εξηγώντας τι πρέπει να κάνει στη συνέχεια η ομάδα.

Οι δηλώσεις του στους εκπροσώπους του Τύπου μετά το παιχνίδι:

«Όπως είπα και πριν την έναρξη της αναμέτρησης, η ομάδα έχει αρκετή πίεση, πολλοί παίκτες παίζουν στο υψηλότερο επίπεδο. Το παιχνίδι δεν είχε αρχίσει μέχρι να ξεκινήσουμε να παίζουμε εμείς, αλλά ήμασταν εκεί και επιστρέψαμε. Οι οπαδοί ήταν καταπληκτικοί, μας έδωσαν την έξτρα ενέργεια που χρειαζόμασταν για να βάλουμε τα κρίσιμα σουτ και να πάρουμε τη νίκη».

Για την παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου: «Δεν ξέρω αν μας επηρέασε, εμείς παίζουμε μπάσκετ, τον είδα ότι ήταν εκεί, αλλά δεν έχει σημασία το ποιος μας παρακολουθεί. Εμείς προσπαθούμε να κερδίσουμε το παιχνίδι».

Για το αν είναι οδηγός η τέταρτη περίοδος για τη συνέχεια: «Πρέπει να συγκεντρωνόμαστε ξεχωριστά στο κάθε παιχνίδι, πρώτα έχουμε το ελληνικό πρωτάθλημα και στη συνέχεια έχουμε παιχνίδια απέναντι σε ομάδες που έχουν δοκιμαστεί εξαιτίας του πολέμου».