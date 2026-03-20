Το πανόραμα της Euroleague: «Ζωντανός» για την εξάδα ο Παναθηναϊκός

Το Τριφύλλι με αυτή τη νίκη, βελτίωσε το ρεκόρ του στο 18-14 και βρίσκεται μαζί με Ζαλγκίρις, Μονακό, Ερυθρό Αστέρα και Μπαρτσελόνα, στην μάχη για την εξάδα.
Τα αποτελέσματα της 32ης αγωνιστικής
Πέμπτη 19/3
Βαλένθια–Μπαρτσελόνα 62-66
Ολυμπιακός–Μπασκόνια 90-80
Μπάγερν–Dubai Basketball 74-87
Παρί–Παρτίζαν 81-90
Αναντολού Εφές–Μονακό 93-98
Χάποελ Τελ Αβίβ–Βίρτους Μπολόνια 109-91
Παρασκευή 20/3
Φενέρμπαχτσε–Αρμάνι Μιλάνο 79-75
Ζάλγκιρις Κάουνας–Ρεάλ Μαδρίτης 87-85
Παναθηναϊκός–Ερυθρός Αστέρας 82-74
Βιλερμπάν–Μακάμπι Τελ Αβίβ 85-89
Κατάταξη
- Φενέρμπαχτσε 23-9
- Ολυμπιακός 22-11
- Χάποελ Τελ Αβίβ 20-11
- Ρεάλ Μαδρίτης 20-12
- Βαλένθια 20-12
- Ζάλγκιρις Κάουνας 18-14
- Μονακό 18-14
- Παναθηναϊκός 18-14
- Ερυθρός Αστέρας 18-14
- Μπαρτσελόνα 18-14
- Dubai Basketball 17-15
- Αρμάνι Μιλάνο 16-16
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 15-16
- Μπάγερν Μονάχου 13-19
- Βίρτους Μπολόνια 13-19
- Παρτίζαν 12-20
- Παρί 12-21
- Αναντολού Εφές 10-22
- Μπασκόνια 9-23
- Βιλερμπάν 8-24
Επόμενη αγωνιστική (33η)
Τρίτη 24 Μαρτίου
19:30 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Φενέρμπαχτσε
20:00 Μονακό-Αρμάνι Μιλάνο
20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Μπάγερν Μονάχου
20:30 Dubai Basketball-Παναθηναϊκός
21:30 Μπαρτσελόνα-Αναντολού Εφές
21:30 Βαλένθια-Ολυμπιακός
21:45 Παρτίζαν-Βιλερμπάν
22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ
Τετάρτη 25 Μαρτίου
21:30 Μπασκόνια-Ερυθρός Αστέρας
Τρίτη 31 Μαρτίου
21:45 Βίρτους Μπολόνια-Παρί