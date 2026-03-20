Το πανόραμα της Euroleague: «Ζωντανός» για την εξάδα ο Παναθηναϊκός

Ολοκληρώθηκε η 32η αγωνιστική της Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να λυγίζει στο ΟΑΚΑ τον Ερυθρό Αστέρα παραμένοντας «ζωντανός» στην μάχη της εισόδου στην εξάδα.

Το Τριφύλλι με αυτή τη νίκη, βελτίωσε το ρεκόρ του στο 18-14 και βρίσκεται μαζί με Ζαλγκίρις, Μονακό, Ερυθρό Αστέρα και Μπαρτσελόνα, στην μάχη για την εξάδα.

Τα αποτελέσματα της 32ης αγωνιστικής

Πέμπτη 19/3

Βαλένθια–Μπαρτσελόνα 62-66

Ολυμπιακός–Μπασκόνια 90-80

Μπάγερν–Dubai Basketball 74-87

Παρί–Παρτίζαν 81-90

Αναντολού Εφές–Μονακό 93-98

Χάποελ Τελ Αβίβ–Βίρτους Μπολόνια 109-91

Παρασκευή 20/3

Φενέρμπαχτσε–Αρμάνι Μιλάνο 79-75

Ζάλγκιρις Κάουνας–Ρεάλ Μαδρίτης 87-85

Παναθηναϊκός–Ερυθρός Αστέρας 82-74

Βιλερμπάν–Μακάμπι Τελ Αβίβ 85-89

Κατάταξη

Φενέρμπαχτσε 23-9 Ολυμπιακός 22-11 Χάποελ Τελ Αβίβ 20-11 Ρεάλ Μαδρίτης 20-12 Βαλένθια 20-12 Ζάλγκιρις Κάουνας 18-14 Μονακό 18-14 Παναθηναϊκός 18-14 Ερυθρός Αστέρας 18-14 Μπαρτσελόνα 18-14 Dubai Basketball 17-15 Αρμάνι Μιλάνο 16-16 Μακάμπι Τελ Αβίβ 15-16 Μπάγερν Μονάχου 13-19 Βίρτους Μπολόνια 13-19 Παρτίζαν 12-20 Παρί 12-21 Αναντολού Εφές 10-22 Μπασκόνια 9-23 Βιλερμπάν 8-24

Επόμενη αγωνιστική (33η)

Τρίτη 24 Μαρτίου

19:30 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Φενέρμπαχτσε

20:00 Μονακό-Αρμάνι Μιλάνο

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Μπάγερν Μονάχου

20:30 Dubai Basketball-Παναθηναϊκός

21:30 Μπαρτσελόνα-Αναντολού Εφές

21:30 Βαλένθια-Ολυμπιακός

21:45 Παρτίζαν-Βιλερμπάν

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ

Τετάρτη 25 Μαρτίου

21:30 Μπασκόνια-Ερυθρός Αστέρας

Τρίτη 31 Μαρτίου

21:45 Βίρτους Μπολόνια-Παρί