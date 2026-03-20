Σερέλης στη Magic Euroleague: «Ο Χουάντσο έκανε τα πάντα, ακόμα και τον... τερματοφύλακα»

Τον τρόπο που κατάφερε ο Παναθηναϊκός να γυρίσει το ματς κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα ανέλυσε στη Magic Euroleague ο Χρήστος Σερέλης.

Ο άμεσος συνεργάτης του Εργκίν Αταμάν στον πάγκο του «τριφυλλιού» φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του SDNA μετά το παιχνίδι με τη σερβική ομάδα και ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ στο σχήμα που θα απέδιδε αμυντικά. Ο ΜακΙντάιρ μας έκανε τεράστια ζημιά στο πρώτο ημίχρονο και είναι ο τρόπος που δημιουργούσε με τις 8 ασίστ του και εκεί είχαμε τεράστιο πρόβλημα. Οταν μπήκε ο Ρογκαβόπουλος μαζί με Χουάντσο και Χέις-Ντέιβις, λειτούργησε η άμυνά μας. Ηταν καταπληκτικός ο Σλούκας στην άμυνα παρά τα τρία φάουλ του. Το πήραμε το ματς γιατί το θέλαμε πολύ. Κρατάμε το πως κυνηγήσαμε στην άμυνα.

Ο Λεσόρ είχε υπερβάλει εαυτώ από το πρώτο παιχνίδι και σε κάθε ματς θα είναι όλο και καλύτερος και πιο δυνατός. Λειτούργησε πολύ καλά ο Χουάντσο στο αμυντικό αυτό σχήμα. Σταμάτησε τα πάντα, σαν να έπαιζε άλλο άθλημα, έκανε τον... τερματοφύλακα. Μας έδωσε την σπίθα, έκανε τα πάντα. Ο κόσμος μας βοήθησε πάρα πολύ και είναι μια πολύ σημαντική νίκη για τη συνέχεια.

Στο 50-62 κάναμε και ένα σχήμα με τρεις κοντούς για λίγο, ένα σχήμα κόντρα σε αυτό που έπαιζε ο Αστέρας, προσπαθούσαμε να βρούμε κάτι. Καταφέραμε στο τελευταίο δεκάλεπτο να βγάλουμε τον Αστέρα έξω από τα νερά του. Καθάρισε το μυαλό μας εκεί και αυτοί οι παίκτες που έχουμε με την εμπειρία τους μπορούν να διαβάσουν κάθε φάση.

Για το ποιοι μπαίνουν στη δωδεκάδα σε κάθε ματς: «Όλα κρίνονται από τις προπονήσεις, μπορεί με την Ντουμπάι να είναι μέσα ο Χολμς. Πολλά παίζουν ρόλο. Εχουμε ένα πολύ μεγάλο ρόστερ. Ο Φαρίντ φάνηκε ότι θα παίξει περισσότερο στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν έγινε αυτό».

Για τον Ρογκαβόπουλο: «Οπου και αν βρίσκεσαι θέλεις να παίζεις και να παίζεις πολύ. Έτσι είναι η κατάσταση όμως στον Παναθηναϊκό και στην Ευρωλίγκα. Στην πρωινή προπόνηση του έλεγα, ότι μπορεί να παίξεις σήμερα 15-20 λεπτά. Δεν πρέπει να σκέφτεσαι τι έγινε πριν. Είναι ένα ζωντανό παιχνίδι το μπάσκετ, πρέπει να είναι όλοι έτοιμοι να παίξει».

