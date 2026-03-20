Αταμάν: «Όλοι οι παίκτες άξιζαν αυτή τη νίκη»

Ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου τόνισε πως όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR άξιζαν τη νίκη απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα.

Αναλυτικά τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε μεγάλο πρόβλημα με τον ΜακΙντάιρ, είχε 8 ασίστ και 7 πόντους. Δεν παίξαμε καλή άμυνα. Πήραν επιθετικά ριμπάουντ και έξτρα κατοχές. Χάσαμε τον έλεγχο. Στην τρίτη περίοδο παίξαμε καλή άμυνα, στην επίθεση χάσαμε τα πάντα, κάναμε λάθη. Συνεχίσαμε να παίζουμε επιθετική άμυνα, οι Ναν και Νάιτζελ-Χέις μας έδωσαν σκορ, ο Ρογκαβόπουλος μας έδωσε περισσότερες κατοχές. Κάναμε καλύτερες επιθέσεις με τον Σλούκα. Όταν παίξαμε με τους Χουάντσο και Χέις-Ντέιβις στο 4 και το 5 είχαμε πιο δυναμική άμυνα. Ο Χουάντσο έπαιξε τρομερή άμυνα, ο Ναν βρήκε σκορ και πήραμε τη νίκη. Σημαντική νίκη για εμάς γιατί χάναμε με 12 πόντους και καταφέραμε να κερδίσουμε».

Για το σερί 32-12 και το τι ειπώθηκε στο τάιμ άουτ πριν από αυτό το σερί: «Τίποτα διαφορετικό δεν είπα. Οι παίκτες έπαιξαν τρομερά, έξυπνα στην επίθεση. Όλοι οι παίκτες άξιζαν αυτή τη νίκη».