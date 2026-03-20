Ναν: «Θα είμαστε επικίνδυνοι με τον Χέις-Ντέιβις και τον Λεσόρ»

Κομβικός ήταν ο Κέντρικ Ναν στην αντεπίθεση του Παναθηναϊκού σκοράροντας 13 από τους 19 πόντους του για να έρθει η νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα.

Στις δηλώσεις του στη flash interview ο Αμερικανός γκαρντ σημείωσε μεταξύ άλλων:

«Δεν ήμασταν καλοί στο πρώτο ημίχρονο, υπήρχε χρόνος και έπρεπε να το γυρίσουμε και το κάναμε στην τέταρτη περίοδο».

Για τους 13 πόντους του στην τέταρτη περίοδο και το σύνθημα αντεπίθεσης: «Αυτό κάνω, αυτός είναι ο ρόλος μου στις κρίσιμες στιγμές. Οταν χρειαζόμαστε σκορ θα πάρω τις αποφάσεις, όπως στην τέταρτη περίοδο».

Για τη συνέχεια: «Σίγουρα θα είμαστε επικίνδυνοι με τον Χέις-Ντέιβις και τον Λεσόρ. Έχουμε σημαντικά παιχνίδια μπροστά μας, πρέπει να ξεκουραστούμε και να είμαστε έτοιμοι για τη συνέχεια».